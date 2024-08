Uno dei prodotti di maggiore successo negli ultimi anni sono senza alcun dubbio i televisori che negli ultimi tempi hanno riscontrato un’evoluzione decisamente peculiare, stanno infatti diventando sempre più sottili e stanno virando verso un design sempre più simile a quello di un quadro da esporre a in salotto, il tutto è stato inaugurato da Samsung con la sua The Frame, idea che hanno seguito poi a ruota anche gli altri colossi della tecnologia come Hisense che nel 2024 ha lanciato la sua Canvas TV.

A quanto pare ora è il momento che anche della Cina che vede TCL pronta lanciare NXTFRAME, un dispositivo che ripropone l’idea di Samsung, ma con Google TV, la quale porterà tutto il necessario per un’esperienza senza dubbio soddisfacente,

Caratteristiche tecniche

La televisione in questione si presenta in quattro versioni con quattro diagonali possibili: 55″, 65″, 75″ e 85″, NXTFRAME di TCL ha un pannello 4K QLED dotato di finitura opaca antiriflesso e presenta cornici magnetiche, molto simile a The Frame presenta un piccolo hub integrato per la connettività e garantisce tutto il necessario per connettersi a svariati dispositivi, per quanto riguarda lo spessore, abbiamo un massimo di 2,8cm che sale a 3cm nella variante di massima diagonale.

Il cuore pulsante è il chip AiPQ di TCL che consente una perfetta gestione dei colori, del contrasto, della chiarezza e del movimento per migliorare le opere d’arte.

Per il resto abbiamo il supporto completo alle tecnologie HDR ULTRA con Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 e HLG, una frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz, Dolby Atmos e compatibilità completa con Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit.

La TV in questione non è disponibile in Italia ma lo è negli Stati Uniti, il prezzo di vendita è impostato così per le varie diagonali disponibili:

55″: 1.499,99 dollari

65″: 1.999,99 dollari

75″: 2.499,99 dollari

85″: 3.499,99 dollari

Non resta che attendere l’arrivo del prodotto sul mercato internazionale.