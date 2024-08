Il colosso sudcoreano Samsung continua a sfornare nuovi prodotti e questa volta lo fa annunciando ufficialmente un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Galaxy A. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Samsung Galaxy A06. Quest’ultimo è stato presentato in veste ufficiale per il mercato vietnamese ma quasi sicuramente l’azienda lo annuncerà a breve anche per altri mercati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il colosso Samsung svela ufficialmente il nuovo mid-range Samsung Galaxy A06

Nel corso delle ultime ore, il colosso sudcoreano Samsung ha sbaragliato la concorrenza con un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in particolare, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy A06. Dal punto di vista prettamente, questa volta troviamo a bordo un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G85.

Le performance sono inoltre supportate anche da tagli di memoria comprendenti fino ad almeno 4 GB di RAM e fino ad almeno 64 GB di storage interno. Per ogni necessità, lo smartphone dispone anche del supporto all’espansione di memoria tramite scheda microsd. Dal punto di vista estetico, invece, lo smartphone dispone sul fronte di un Infinity-U Display con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Sul retro lo smartphone dispone di due sensori fotografici rispettivamente pari a 50 MP e 2 MP. Il device può anche contare sulla presenza di una grande batteria con una capienza pari a 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Prezzo e disponibilità

Per il momento il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy A06 sarà disponibile all’acquisto per il mercato vietnamita. Si partirà da un prezzo di 3190,00 VND, ovvero circa 115 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati quando l’azienda lo annuncerà ufficialmente anche dalle nostre parti. Immaginiamo comunque che il prezzo per il mercato italiano sarà leggermente più alto.