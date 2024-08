Se il vostro cuore batte ancora per la Lamborghini Diablo, preparatevi a un’esperienza indimenticabile con l’Eccentrica V12! Presentata al prestigioso evento The Quail, parte della Monterey Car Week, questa straordinaria opera d’arte su quattro ruote segna il trionfale ritorno di un’icona che ha fatto sognare intere generazioni. Ai nuovi modelli lanciati di recente, la Lamborghini aggiunge una ventata di tradizione.

All’interno, la Lamborghini Eccentrica combina il fascino degli anni ’90 con le tecnologie più avanzate. I sedili e il volante rimangono fedeli all’originale, ma il cruscotto ora presenta un display per l’infotainment e pulsanti dal design lussuoso. L’Eccentrica V12 è un restomod unico, prodotto in soli 19 esemplari. Già i pochi prezzi della Lamborghini danno il primo campanello d’allarme: il costo è per pochi eletti. Il prezzo base è infatti di ben 1,2 milioni di euro.

Esterno e motorizzazione di un auto leggenda Lamborghini

Il design esterno rimane fedele alle linee mozzafiato della Lamborghini Diablo originale che hanno incantato in passato. Troviamo lo stesso profilo basso e le caratteristiche portiere ad ali di gabbiano che evocano una sensazione adrenalinica da pelle d’oca. Non si tratta però solo di un tuffo nel passato. Questa nuova incarnazione della Diablo è stata aggiornata per i nostri tempi. La Lamborghini mantiene lo stile iconico ma integrando dettagli moderni. Tra questi ci sono dei fantastici cerchi da 19″ e i fari LED, che sostituiscono i leggendari fari pop-up, ormai vietati dall’UE.

Il motore leggendario V12 da 5.7 litri della Lamborghini Diablo è stato attentamente rivisitato. Ora è potenziato e presenta componenti all’avanguardia come un nuovo corpo farfallato elettronico e un volano completamente aggiornato. Il risultato? Un’esplosione di potenza con 550 CV e ben 600 Nm di coppia. Per i puristi della guida, troviamo un fantastico cambio manuale a 6 rapporti è stato riprogettato per una manovrabilità ancora più fluida e precisa. Le prime consegne della Lamborghini Eccentrica V12 dovrebbero avvenire già il prossimo anno, manca un po’, vero, ma l’attesa sarà sicuramente ripagata. Per chi desidera un connubio perfetto tra nostalgia e innovazione, questa è l’auto dei sogni. Pronta a far ruggire il passato sulle strade del presente e del futuro?