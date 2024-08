Samsung, il Galaxy Ring è compatibile con altri smartphone

Samsung con il suo Galaxy Ring ha trovato un metodo per inglobare maneggevolezza ed affidabilità offrendo un prodotto molto utile ma soprattutto poco visibile. Per le sue funzioni però fino ad ora sembrava che si potesse accoppiare solo con un dispositivo Samsung; adesso invece si può utilizzare anche con smartphone di altri marchi. Questo farà in modo che le persone non si sentano obbligate ad acquistare per forza un modello Samsung ma basterà avere anche semplicemente un altro modello di un’ altra casa produttrice.

Per questo Galaxy Ring ci sarà molto commercio anche in relazione alle dichiarazioni rilasciate da fonti attendibili che rivelano la sua compatibilità con qualsiasi modello Android. Questo perché Samsung mira ad espandere il suo mercato anche a coloro che non possiedono un dispositivo della casa coreana. In futuro inoltre ci potrebbe essere anche una collaborazione con Apple per favorire l’ utilizzo del Galaxy Ring anche dai possessori di iPhone.

Samsung, compatibilità aumentata per il Galaxy Ring

Le funzioni come l’ Energy Score e i consigli sulla salute basati sull’ intelligenza artificiale possono essere utilizzate anche da modelli di altri marchi. Anche perché il test condotto sul Motorola Razr 50 Ultra ha rivelato che queste funzioni possono essere utilizzate. Il Galaxy Ring munito di accelerometro, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca, misuratore di ossigeno nel sangue e sensore di temperatura cutanea, dimostra come questo dispositivo abbia tutte le qualità per essere il perfetto strumento per controllare la propria salute. Quindi per sfruttare al meglio le sue funzionalità non bisogna per forza possedere un dispositivo Samsung, ma basta possedere un dispositivo Android.

Con queste novità la produzione è aumentata fino a 1 milione di unità facendo partire un commercio che si potrà spingere anche verso accordi futuri con altri marchi. In Italia per adesso non è ancora disponibile, per cui per adesso si potrà acquistare in Europa, in Francia e Germania.