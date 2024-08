Samsung: Cerchia e Cerca arriva su ulteriori modelli

Continua la collaborazione traper il settore smartphone e smartwatch. A tal proposito, ci sono interessanti novità riguardo la funzione. Quest’ultima ora arriva su nuovi dispositivi Samsung. L’azienda sudcoreana ha annunciato la lista diche si aggiungono a quelli disponibili per ricevere ladi ricerca.

Tale annuncio arriva in un momento interessante per Google e la sua funzione. Quest’ultima si sta evolvendo rapidamente e permette agli utenti non solo di velocizzare le proprie ricerche. Sembra infatti che presto Cerchia e Cerca vedrà un’espansione anche nel settore musicale.

Samsung annuncia nuovi dispositivi disponibili

L’annuncio è arrivato sul blog ufficiale dell’azienda coreana. Qui viene riportato che presto aumenteranno i dispositivi che supportano la funzione Cerchia e Cerca.

Nello specifico, Samsung fa riferimento a smartphone e tablet di fascia medio/alta. La notizia ha causato l’entusiasmo di molti utenti considerando che fino ad ora la funzione era riservata solo ai top di gamma.

Nel dettaglio, Cerchia e Cerca arriva sui dispositivi della serie Galaxy A (A34, A35, A54 e A55). È probabile che verranno aggiunti anche altri modelli della serie.

Come annunciato sono compresi anche alcuni modelli di tablet Samsung. Nello specifico, si tratta dei dispositivi Galaxy Tab S9 FE e TabS9 FE+. Entrambi i dispositivi hanno il supporto per la S Pen, dettaglio utile per utilizzare la funzione Cerchia e Cerca.

Si tratta di un’espansione importante per la diffusione della funzionalità di Google. Ricordiamo che poco fa Cerchia e Cerca era arrivata anche su altri dispositivi Samsung. Tra cui i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip6 e ZFold6.

Per il momento, nell’annuncio non è stato riportato quando i dispositivi riceveranno la funzione. È probabile che l’aggiornamento arriverà via server con i servizi Google presenti su dispositivi Android. Non resta dunque che attendere per scoprire quando la funzionalità Cerchia e Cerca sarà disponibile per i possessori dei dispositivi Samsung elencati.