Ormai è una certezza che il colosso sudcoreano Samsung annuncerà a breve un nuovo membro della gamma Samsung Galaxy FE. Uno dei prossimi a dover arrivare è infatti il nuovo Samsung Galaxy S24 FE e quest’ultimo ormai sembra non avere più segreti. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto sito web Android Headlines ha pubblicato in rete nuove immagini teaser che sanno di ufficiale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S24 FE ormai senza più segreti in queste nuove immagini teaser

Ormai il prossimo Samsung Galaxy S24 FE non ha più segreti grazie alle nuove immagini teaser appena pubblicate in rete. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore il noto sito web Android Headlines ha postato in rete numerose immagini e anche alcune delle presunte specifiche tecniche di questo nuovo modello.

Osservando le immagini in questione, possiamo in primis notare come il design sia piuttosto simile a quello presente sugli attuali top di gamma della serie Samsung Galaxy S24. In particolare, la backcover sembra essere piatta sul retro e leggermente squadrata, mentre sulla parte posteriore dello smartphone troviamo tre sensori fotografici leggermente sporgenti rispetto alla scocca.

Le immagini ci hanno inoltre rivelato alcune delle possibili colorazioni di questo nuovo dispositivo. Osservando le immagini, possiamo quindi aspettarci le colorazioni Graphite, Blue , Silver/White, Green e Yellow. La parte frontale dello smartphone sarà poi occupata da un display piatto con le cornici attorno molto sottili. Il pannello sarà un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1900 nits. Confermato dal sito poi anche il processore, che dovrebbe essere il soc Exynos 2400e. Il comparto fotografico invece dovrebbe includere tre sensori fotografici rispettivamente pari a 50, 12 e 8 MP.