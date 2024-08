Porsche 911 Turbo 50 Years: l’cona celebra mezzo secolo

Porsche presenta durante il grandioso evento della Monterey Car Week per presentare un modello speciale. L’azienda mostra al pubblico la fantastica la 911 Turbo 50 Years, l’auto rinnovata creata in onore dei 50 anni della prima 911 Turbo. Questa edizione sarà molto limitata e in pochi potranno aggiudicarsi al modello. La nuova Porsche è un palese omaggio alla storia e alla legenda che ha contribuito nel dare al brand la sua reputazione. Sono ovviamente state introdotti nuovi dettagli, caratteristiche esclusive del presente che rendono il veicolo un unione perfetta tra futurismo e passato.

La Porche è stata costruita prendendo base dalla 911 Turbo S. Questa versione speciale monta possiede motore boxer da 6 cilindri biturbo da ben 3,7 litri. Qui parliamo di una potenza di 650 CV. Grazie un peso a vuoto di 1.640 kg, la 911 Turbo 50 Years possiede un rapporto peso/potenza ottimale di 2,52 kg/CV. Le prestazioni di accelerazione sono altrettanto straordinarie e portano un passaggio da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

Interni ed esterni della Porsche rinnovata

Il design esterno della vettura è stato rinnovato grazie ad alcuni eccezionali dettagli. Il colore Turbonite impreziosisce la Porche e riprende la livrea del concept Porsche 911 RSR Turbo degli anni 70. Alcuni dettagli in grigio antracite, come la lama dell’alettone posteriore e la base degli specchietti creano un’aurea di sportività e di lusso. Il cofano motore è adornato dalla scritta “1974-2024” e dall’icona del turbo, un chiaro riferimento al primo modello. I cerchi 911 Turbo S Exclusive Design, anch’essi in Turbonite, completano l’estetica distintiva.

Gli interni celebrano ulteriormente la tradizione della 911 Turbo, con rivestimenti in tartan MacKenzie e dettagli in Turbonite. Sul vano portaoggetti è presente una targa commemorativa in alluminio che riporta il logo Turbo 50 e il numero dell’edizione limitata. I puristi apprezzeranno la disponibilità dell’Heritage Design Package “50 Years Turbo”. Questo include una carrozzeria Aventurine Green Metallic e decalcomanie ispirate alle auto da corsa d’epoca. La versione aggiunge ancora più unicità ed esclusività a questa magnifica edizione. Per quanto comunicato dalla stessa Porsche, la Turbo comincerà ad arrivare ai fortunati clienti ad autunno. Quanto costa? 283.096 euro.