Si torna a parlare dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Questa volta, il tema delle discussioni emerse in rete riguarda principalmente le colorazioni che saranno disponibili al lancio. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono spuntate in rete alcune immagini reali di alcuni dummy di questi dispositivi che ci hanno così rivelato la presenza di inedite colorazioni per questi modelli. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, nuove immagini rivelano colorazioni inedite

Nel corso delle ultime ore sono spuntate in rete nuove immagini reali ritraenti alcuni dummy dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi modelli noti come iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Entrambi i modelli sono stati quindi avvistati in alcuni dummy.

Questi ultimi ci hanno così rivelato che per questi modelli Apple ha pensato bene di rivelare delle nuove inedite colorazioni mai viste fino ad ora. Una delle più insolite che è possibile scorgere dalle immagini è sicuramente la colorazione rame. A questa sembra che andranno poi ad affiancarsi altre colorazioni, tra cui Silver, Black e White. Da notare poi dalle immagini come la backcover di tutte queste colorazioni abbia una rifinitura opaca e non lucida.

La rifinitura è lucida e trasparente, invece, per quanto riguarda il modulo fotografico. Come già sui precedenti modelli, anche su questi nuovi device ci sarà l’ormai iconico modulo fotografico in stile Apple, con tre sensori fotografici più un flash LED e vari ulteriori sensori. Anche quest’anno, i sensori del modulo fotografico sporgeranno leggermente rispetto alla scocca. Per quanto riguarda il frame laterale di questi modelli, possiamo notare come questo sia squadrato e abbia anch’esso una rifinitura lucida. La colorazione del frame è invece la medesima della backcover.

Ricordiamo che questi dummy sono soltanto dei modellini ritraenti quello che possiamo aspettarci dai prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Vedremo se quanto è emerso sarà corrispondente alla realtà.