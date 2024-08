Meta, la società dietro Facebook e Instagram, continua a espandere le potenzialità di Threads. Il suo social network lanciato in competizione con X (ex Twitter). A oltre un anno dal debutto, la piattaforma sta diventando un’alternativa sempre più interessante per professionisti e utenti comuni. Ciò grazie a un pacchetto di nuove ed interessanti funzionalità. Tra le novità spiccano la possibilità di salvare fino a 100 bozze di post e una homepage personalizzabile per la versione desktop.

Meta e Universal Music Group: accordo per estendere la musica su Threads e WhatsApp

Le nuove funzioni non sono rivolte solo agli utilizzatori abituali però. Al contrario, anche a professionisti del marketing e creator. Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione di un’area di analytics che permetterà di accedere a dati demografici sui follower e a metriche dettagliate sulle interazioni. Tale opzione, unita alla possibilità di programmare i post in anticipo, trasforma Threads in una piattaforma sempre più orientata a soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore digitale. Questi aggiornamenti verranno implementati inizialmente nella versione web. Mentre il lancio su mobile è previsto in un secondo momento.

Intanto che la suddetta app si evolve come piattaforma, Meta ha anche rinnovato e ampliato il suo accordo di licenza con Universal Music Group (UMG). Questo rinnovo permette l’uso della musica del colosso discografico su un numero ancora maggiore di piattaforme. Le quali ora includono anche Threads e WhatsApp. Oltre ai già consolidati Facebook, Instagram, Messenger e Horizon.

L’integrazione della musica su Threads e WhatsApp fa parte della strategia di Meta di rendere i propri prodotti social sempre più versatili e competitivi. Anche se non vi sono ancora pubblicità su Threads, fonti interne suggeriscono che Meta potrebbe introdurla nel 2025. Con oltre 200 milioni di utenti attivi mensili, Threads punta così a diventare la piattaforma preferita da aziende e celebrità insoddisfatte di X.