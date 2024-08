Con l’arrivo della nuova serie Pixel 9, Google ha deciso di fare pulizia nel suo catalogo, ritirando dal mercato il Pixel Fold e i modelli Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Questa mossa sorprende un po’, perché in passato Google tendeva a mantenere in vendita i modelli precedenti a prezzi scontati anche dopo il lancio di nuove versioni. Tuttavia, ora sembra che l’azienda voglia fare le cose in modo diverso.

Google cambia strategia, niente più Pixel Fold, Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Ad esempio, la pagina dedicata al Pixel Fold ora reindirizza direttamente al Pixel 9 Pro Fold. Questo non sorprende, considerando che il nuovo modello pieghevole rappresenta un aggiornamento importante rispetto al Pixel Fold precedente. La scelta di eliminare il Pixel Fold dalla vendita sembra quindi un modo per spingere i clienti verso il nuovo dispositivo, che promette funzionalità avanzate e miglioramenti significativi.

Ma non è solo il Pixel Fold ad essere stato ritirato. Anche i Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono stati tolti dal mercato. Ora, sul sito di Google, si passa direttamente dai modelli Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 al Pixel 7a, con il Pixel 7 e il Pixel 7 Pro che spariscono dalla vista. Se siete in Italia e siete ancora interessati ai Pixel 7 o Pixel 7 Pro, potreste avere ancora una chance. Le pagine di questi modelli sono ancora accessibili e potrebbero essere acquistabili fino a quando non verranno esauriti.

Ora, la selezione di dispositivi disponibili sul Google Store comprende il Pixel 9 Pro, il Pixel 9 Pro XL, il Pixel 9, il Pixel 8 Pro, il Pixel 8, e il Pixel 8a. Va detto che il Pixel 9 Pro Fold, al momento, non è ancora in vendita in Italia.

Questa nuova strategia di Google sembra puntare tutto sulla visibilità dei nuovi modelli Pixel 9. Ritirare completamente i modelli precedenti anziché mantenerli a prezzi scontati potrebbe essere il modo dell’azienda per sottolineare quanto crede nei suoi ultimi prodotti. D’altra parte, questo approccio potrebbe ridurre le opzioni per i clienti che cercavano un buon affare su dispositivi che, sebbene non più nuovi, sono ancora molto validi. In sostanza, Google sta chiaramente tentando di dare un forte slancio alla sua ultima offerta, ma potrebbe anche rendere più difficile per alcuni trovare offerte sui modelli passati.