A partire dall’8 luglio, e fino al 29 luglio 2024, i nuovi clienti di ho. Mobile hanno la possibilità di attivare una nuova offerta chiamata “ho. 5,99“. Questa proposta dell’operatore virtuale, disponibile esclusivamente online, è rivolta sia a chi decide di attivare un nuovo numero, sia a coloro che optano per la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

L’imperdibile offerta estiva di ho. Mobile

L’offerta ho. 5,99 prevede, per un costo mensile di 5,99 euro, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 100 GB di traffico dati in 4G con una velocità fino a 60 Mbps in download. Il costo di attivazione, promozionalmente ridotto a 2,99 euro rispetto ai consueti 29,90 euro, è riservato a chi proviene da operatori specifici come Iliad, Fastweb, PosteMobile e molti altri. Tuttavia, per i clienti in arrivo da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, è previsto un costo di attivazione standard di 29,90 euro, con l’obbligo di attivare la ricarica automatica, che consente di pagare i rinnovi tramite carta di credito, conto corrente o carte prepagate.

Per chi preferisce evitare la ricarica automatica, ho. Mobile offre una soluzione alternativa con l’offerta “ho. 13,99“, che include minuti e SMS illimitati e 150 GB di traffico dati in 4G al costo mensile di 13,99 euro, con un costo di attivazione di 29,90 euro.

Da sottolineare che, a partire dall’8 maggio 2024, tutte le offerte ho. Mobile in 4G sono state uniformate a una velocità massima di 60 Mbps sia in download che in upload. Per chi desidera invece accedere alla rete 5G, è possibile attivare l’opzione “ho. Il Turbo” al costo aggiuntivo di 0,99 euro al mese, o il programma “ho.+“, disponibile a 1,99 euro al mese. Per sfruttare appieno la rete 5G, bisogna ricordare che è necessario possedere uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta da tale tecnologia.

Infine, anche chi attiva il servizio 5G o “ho. Il Turbo” potrà comunque navigare in 4G con una velocità massima teorica di 300 Mbps, un’opzione senza limiti rispetto all’attuale copertura Vodafone.