Il marchio Fang Cheng Bao (FCB), parte di BYD, si prepara a lanciare il suo secondo modello. Arriva la Fang Cheng Bao 8, un SUV offroad che combinerà potenza e robustezza insieme ed avrà tecnologie più avanzate. Dopo mesi di anticipazioni, sono state rilasciate ora le prime immagini ufficiali. Oltre alle foto, l’azienda ha anche specificato le caratteristiche tecniche del veicolo. Pare che quest’ultime siano davvero rivoluzionarie, un ulteriore passo avanti per questo brand dedicato ai veicoli fuoristrada.

Le dimensioni del SUV Bao 8 sono più che notevoli, molto imponenti. L’auto ha ben 5,19 metri di lunghezza e 1,99 metri di larghezza, oltre che a 1,87 metri in altezza, parecchio imponente. Le misure così elevate confermano come la società si sia applicata nel creare un modello ambizioso offroad. Gli interni, invece, sono configurabili con sei o sette posti. Tutto questo spazio regala ai guidatori comfort anche per viaggi lunghi su terreni sterrati anche in famiglia.

Look da fuoristrada per il nuovo SUV ibrido

La Fang Cheng Bao 8 si bada sulla piattaforma DMO (Dual Mode Off-road) di BYD, condivisa con il pick-up Shark. Il powertrain del SUV è un plug-in ibrido. I motori elettrici è combinando con uno a benzina da 2.0 litri con 272 CV. Gli elettrici sono due, posizionati uno per asse, ed anno potenze ciascuno di 272 CV e 400 CV. Questi ultimi sono poi alimentati da una batteria potente di tipo LFP blade da 36,864 kWh. Tale potenza garantisce al SUV un’autonomia solo elettrica impressionante di 100 km secondo il ciclo cinese. Le prestazioni sono anch’esse di tutto rispetto. Schiacciando il pedale si ha un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

Il design della Bao 8 segue la stessa linea dalla Bao 5. Il SUV ha un grande paraurti anteriore, fari quadrati e una griglia trapezoidale. Sul tetto è inoltre presente un sensore LiDAR, mentre le maniglie sono incassate nelle portiere, dando al SUV un aspetto massiccio e moderno. Il portellone posteriore, presenta la ruota di scorta, un dettaglio tipico contraddistintivo dei veri fuoristrada. Il debutto della Fang Cheng Bao 8 in Cina dovrebbe avvenire tra poco, fra qualche settimana, eppure non si sanno ancora i prezzi. Per l’Europa forse la data sarà stabilità a breve, anche se si suppone che il lancio non accada prima del 2025.