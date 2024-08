A quanto pare sono in dirittura d’arrivo altri nuovi smartphone della famiglia Realme 13. Oltre ai modelli Pro annunciati qualche tempo fa, infatti, il produttore tech ha intenzione di presentare ufficialmente a breve un altro smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Realme 13 5G, nuovo device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato ma che sarà in grado di navigare con le nuove reti di quinta generazione. Nel corso delle ultime ore, questo modello è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench.

Realme 13 5G, nuovo smartphone entry-level passa dal sito web Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Realme è stato avvisato in rete nei database del noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme 13 5G , il quale è stato registrato con il numero di modello RMX3951. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone è riuscito a totalizzare 784 punti in single core e 1760 punti in multi core.

Dai risultati dei benchmark di Geekbench sono poi ovviamente emersi anche alcuni dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche. In particolare, secondo quanto è emerso, il nuovo device di casa Realme sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Si tratterebbe del soc MediaTek Dimensity 6300 e quest’ultimo dovrebbe essere supportato da almeno 8 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda il software installato a bordo , è ormai scontata la presenza del sistema operativo Android 14. I benchmark appena emersi purtroppo non ci hanno rivelato ulteriori informazioni di rilievo. Tuttavia, già da tempo erano emersi in rete alcuni dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche. Secondo quanto è emerso, il prossimo Realme 13 5G avrà sul fronte un display con tecnologia LTPS con una diagonale pari a 6.73 pollici. Ci aspettiamo inoltre a bordo di questo nuovo smartphone la presenza di una batteria con supporto alla ricarica rapida da 45W.