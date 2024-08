Ho. mobile: arriva la nuova super promo a meno di 6 euro

Il noto operatore dei colori viola ha deciso di lanciare una promozione pezzata per coloro che vogliono garantirsi tutto il necessario magari durante un periodo di vacanza senza spendere però una cifra eccessiva mensilmente, si tratta dunque di un piano tariffario che punta alla convenienza, stiamo parlando dell’offerta ho. 5,99 che è disponibile esclusivamente online sul sito ufficiale di ho. Mobile ed è riservata ai clienti che effettuano la portabilità del numero o decidono di attivarne uno nuovo.

Cosa offre e condizioni

La promozione in questione come intuibile a 5,99 € al mese include minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati in 4G, il costo di attivazione è di 2,99 € se si effettua la portabilità da uno specifico pool di operatori e sale a 29,90 € se invece si effettuano portabilità da alcuni operatori maggiori come TIM, Vodafone, Windtre o Very mobile.

Se decidete di attivare questa nuova promozione attualmente il costo della Sim fisica è completamente gratuito mentre se decidete di optare per il nuovo standard eSIM il costo di attivazione sarà di 1,99 € in più, in tal modo però potete usufruire immediatamente della promozione e del vostro numero dal momento che questa tipologia è attivabile istantaneamente.

Un altro dettaglio da sapere è che di default la promozione include la connettività in 4G, se però invece volete passare alla connessione di ultima generazione dunque il 5G per farlo non dovrete spendere cifre eccessive, vi basterà attivare infatti l’opzione ho. Il turbo per abilitare la connettività 5G ad un supplemento di 0,99 € al mese insieme al costo della promozione che salirà così a un totale di 6,98 € al mese.

Ovviamente si tratta di una promozione pensata principalmente per coloro che badano alla convenienza a discapito delle caratteristiche, ciò nonostante se siete degli utenti che non hanno troppe pretese dal punto di vista della quantità di dati indubbiamente questa è la promo che fa per voi e vi consigliamo di attivarla prima che l’operatore la rimuova dal proprio sito Internet.