Logitech MX Keys Mini rappresenta a tutti gli effetti il non plus ultra delle tastiere bluetooth/wireless da utilizzare in ambito lavorativo, un prodotto completo in ogni sua parte che riesce a garantire prestazioni al top, mantenendo comunque un prezzo di vendita non particolarmente elevato, oltre a garantire una ampissima usabilità in termini di accessibilità per sistemi operativi e similari.

Il prodotto è realizzato nel giusto mix tra metallo e plastica, con la sua colorazione bianca, ma con alle spalle anche riflessi argentati dettati proprio dal metallo perfettamente integrato, atto ad incrementare notevolmente l’estetica ed il design, raggiunge dimensioni non particolarmente elevate, dato il suo essere in versione Mini, ovvero senza tastierino numerico.

Logitech MX Keys Mini: uno sconto imperdibile su Amazon

Con Logitech MX Keys Mini avrete la certezza di poter godere di prestazioni di livello decisamente superiori al normale, infatti parliamo di una tastiera wireless, perfettamente compatibile con tutti i sistemi operativi, siano essi Android, iOS, Mac OS o anche Windows, la quale avrebbe un prezzo di listino di 129 euro. La riduzione applicata in questi giorni da parte di Amazon è più che buona, infatti la spesa viene ridotta del 43%, fino ad arrivare ad un valore finale da sostenere per l’acquisto di 72,99 euro. Acquistatela qui.

I keycaps sono leggermente concavi al centro, ciò facilita il posizionamento del dito, così da garantire una lunga digitazione e la possibilità, ad ogni modo, di godere di una ergonomia quasi unica nel suo genere. La retroilluminazione è sufficiente per l’utilizzo in ogni condizione di luce, con regolazione automatica data la presenza di un sensore ambientale integrato all’interno della tastiera stessa. L’autonomia, dati alla mano, è decisamente elevata, così da essere sicuri di poter utilizzare il prodotto per un lungo periodo, prima di dover ricorrere alla ricarica.