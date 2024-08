Se siete in cerca di una nuova promozione da attivare sul vostro numero di telefono, certamente questo mese di agosto vi tornerà utile dal momento che tutti i provider telefonici italiani stanno aggiornando il loro catalogo di offerte per sfruttare l’onda dell’estate a proprio favore.

Tra questi uno dei nomi di spicco e senza alcun dubbio ho mobile, il noto operatore ha infatti deciso di sferrare un colpo importante al mercato per rinvigorire il proprio fatturato e dare agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno con delle promozioni pensate sia per venire incontro alle esigenze economiche della community sia per offrire tutto il necessario per un’esperienza completa e soddisfacente.

Ecco dunque che il provider ha lanciato tre promozioni diverse tra loro, ma in grado di garantire tutto ciò di cui avete bisogno e soprattutto caratterizzate da un prezzo decisamente competitivo è in grado di rendere le promo accessibili decisamente a chiunque, scopriamo insieme i dettagli.

Tre super promozioni

Le promozioni in questione sono tre e sono caratterizzate da caratteristiche decisamente specifiche, la prima garantisce minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali abbinati a 200 GB di traffico dati in 5G, il costo da corrispondere è di 9,99 € al mese, la seconda invece mantiene inalterati il numero di minuti SMS verso tutti e anche il numero di giga, l’unica differenza risiede nella navigazione che sarà in 4G e nel prezzo che scenderà di un euro rispetto alla precedente, la terza e ultima promozione invece a 6,99 € al mese offre a chi l’attiva minuti ed SMS limitati e 150 GB di navigazione in 4G.

Per attivare le seguenti promozioni dovrete corrispondere un costo di attivazione di 2,99 € se provenite da alcuni operatori virtuali specifici, in caso contrario il prezzo salirà a 29,90 €.

Si tratta senza alcun dubbio di tre ottime possibilità che in caso di interesse suggeriamo fortemente di sfruttare.