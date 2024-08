Iliad è SUPER ad agosto: 3 offerte fino a 250 giga in 5G

Era davvero difficile mettere a tacere un provider come Iliad, benché gli altri gestori abbiano dato il loro massimo negli scorsi mesi. Questo operatore, che è in Italia da ormai sei anni a questa parte, sta dando il massimo con tutte le sue offerte e in questo momento ce ne sono ben tre disponibili sul sito.

Queste queste soluzioni fanno parte gamme diverse tra loro, ma incarnano gli stessi ideali volti al risparmio, alla qualità e soprattutto alla quantità.

Iliad distrugge la concorrenza con tre offerte invidiabili, ecco cosa c’è sul sito

Quando si parla di Iliad, la prima cosa che gli utenti pensano è la grande abbondanza di contenuti che andranno ad ottenere scegliendo un’offerta. Al momento sul sito ufficiale ci sono tre soluzioni diverse tra loro, di cui due appartenenti alla stessa line-up. Partendo proprio da queste due, non si può che cominciare con la Giga 250. Questa soluzione, che fino allo scorso mese si chiamava Flash 250 in quanto era destinata a scadere, è stata rinnovata assumendo un altro nome. La volontà di Iliad è quella di portare avanti questa offerta mobile lanciata originariamente per celebrare il suo sesto compleanno.

Al suo interno gli utenti troveranno infatti 250 giga in 5G corredati da minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo è di 11,99 € per sempre. L’altra offerta si chiama invece Giga 120 e detiene praticamente la metà dei giga che sono 120 in 4G. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti con un prezzo di 7,99 € al mese per sempre.

Per terminare ecco la novità del mese di agosto che si chiama Flash 200. Questa nuova offerta è un classico ed arriva con un prezzo di 9,99 € mensili per sempre. Al suo interno sempre minuti e messaggi senza limiti ma questa volta con 200 giga in 5G. Sono tutte attualmente disponibili per essere sottoscritte.