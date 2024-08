Entriamo nel mondo dei telefoni, realtà che continua ad evolversi attraverso tutte le diramazioni possibili della tecnologia. Che portano ai vari dispositivi quelle novità e caratteristiche davvero speciali. Dettagli che vorrebbero essere portate con il prossimo Meizu M20.

Dispositivo che ancora non è uscito ufficialmente sul mercato globale, ma ha delle aspettative molto alte.

Meizu M20, nuovo erede?

Sicuramente per gli appassionati di telefoni e di tecnologia il nome Meizu ricorda sicuramente qualcosa di molto positivo. Soprattutto quando il produttore cinese portava dei veri best buy che riuscivano ad unire la pulizia dell’interfaccia Flyme OS all’integrazione di funzioni davvero avanzate come le gesture sul relativo sensore d’impronte digitali. Riuscendo così in un mondo pieno di tecnologia e nuove apparecchiature, a creare sempre dell’interesse.

Se valutiamo anche questi anni l’azienda ha svolto una presenza diventata irregolare sul mercato anche se continui ad essere presente nel settore. Dettaglio che è uscito da un’indiscrezione che indicava l’uscita di 5 nuovi modelli. Uno dei quali sembra essere uscito allo scoperto ovvero il prossimo Meizu M20.

Questo nuovo smartphone è stato rilevato e identificato con la sigla M421Q. La quale è spuntata all’interno dell’IMEI Database, ma soprattutto corrisponde a quella di uno dei 5 modelli già avvistati un paio di mesi fa. Secondo alcune fonti il modello preso in questione dovrebbe essere il prossimo Meizu M20, rappresentante della serie Mx0, che avrà il compito principale di sostituire il Meizu M10 presentato nel 2019. Quindi abbiamo un ritorno in gioco dei vari dispositivi dopo ben 5 anni di pausa.

Per quanto riguarda invece i dettagli riguardanti la scheda grafica ancora non si sa niente, però si sa sicuramente che stiamo parlando di un dispositivo di fascia media bassa. Per capirne un po’ di più potremmo partire dalle specifiche dell’M10, le quali potrebbero garantire un importante trampolino di lancio per il nuovo dispositivo.