Manca pochissimo alla presentazione ufficiale dei Google Pixel 9 e Pixel9 Pro Fold, fissata per il 13 agosto 2024. Ma, prima dell’evento, sono emerse nuove immagini che ci offrono uno sguardo dettagliato su questi dispositivi. Non è la prima volta che online avviene una fuga di notizie, ma questa volta provengono da fonti più che affidabili. Si tratta infatti di alcuni scatti, diffusi da Roland Quandt e pubblicati su AndroidHeadlines. Questi ultimi mettono in evidenza i Pixel 9 e 9 Pro Fold con le cover che rispecchiano i colori dei nuovi smartphone. Ovvero, verde per il Pixel9 e nero per il Pixel9 ProFold. Anche in questo caso, non è la prima volta che li vediamo con le loro cover. Già a fine luglio erano trapelate diverse immagini che mostravano tutte le opzioni di colorazione disponibili. Ma in una maniera completamente inedita che tutto ciò viene mostrato con maggiore chiarezza. Eliminando qualsiasi tipo di dubbio o incertezza.

Ulteriori indiscrezioni sulla prossima gamma Pixel

Le immagini pubblicate di recente offrono anche una panoramica sulle funzionalità del Pixel 9 Pro Fold quando è aperto. In particolare, una delle foto mostra la modalità multitasking in azione. Sfruttando lo schermo interno da 8,02 pollici per visualizzare due applicazioni in modalità split-screen. In un’altra immagine, si vede lo smartphone piegato con un video in riproduzione. Dimostrando così la sua enorme versatilità. Il Pro Fold è stato al centro dell’attenzione per mesi, con una serie di fughe di notizie che hanno rivelato quasi tutto. Dalle specifiche tecniche alle promozioni di lancio. Con l’evento di lancio ormai alle porte, queste ultime informazioni sembrano confermare ulteriormente le caratteristiche attese. Contribuendo ad alimentare l’entusiasmo del pubblico in attesa. Insomma, dopo una lunga serie di anticipazioni, è finalmente giunto il momento di vedere questi dispositivi all’opera. Ma soprattutto scoprire se riusciranno a mantenere le promesse fatte dai numerosi rumor.