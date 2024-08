Google ha recentemente introdotto un nuovo modello di termostato che necessita di un’ interfaccia diversa rispetto a quella attuale. Il termostato in questione è il Nest Learning Thermostat che include delle funzioni innovative per monitorare costantemente la temperatura delle casa e soddisfare tutte le esigenze anche grazie all’ applicazione di Google Home. Ci sarà inoltre l’ introduzione dell’ intelligenza artificiale per facilitare l’ utilizzo del nuovo termostato e per assecondare al meglio le esigenze del cliente.

Questa versione rinnovata dell’ app potrebbe arrivare anche ai modelli che sono più vecchi in modo da non dover per forza acquistare il nuovo modello. Questo cambiamento fa parte di una serie di azioni che Google sta mettendo in atto per rendere sempre più innovativa e semplice la sua applicazione. Potrà aiutare moltissime persone semplificando la scelta di un’ ambiente ideale e con la perfetta temperatura.

Google, ecco cosa cambia dell’ interfaccia utente

Nella nuova versione dell’ applicazione è possibile impostare la temperatura in modo molto semplice poiché adesso assume proprio le sembianze di un vero termostato. Inoltre ci sono vari comandi per il riscaldamento, il raffreddamento, la temperatura e l’ umidità. Nella sezione Preferiti dell’ applicazione è possibile regolare direttamente la temperatura. L’ interfaccia è pensata per facilitare la scelta delle condizioni ambientali richieste senza perdere troppo tempo a decidere le varie possibilità di scelta. Oltre a questo troviamo delle funzioni che renderanno il nuovo termostato ancora più intelligente grazie all’ ausilio dell’ intelligenza artificiale.

Grazie alle varie funzionalità di Google Home abbiamo a disposizione moltissimi dispositivi e strumenti che ci consentono di rendere la nostra casa più smart e anche più efficiente dal punto di vista energetico. Per il momento non è stata lasciata alcuna dichiarazione sulla probabile uscita del termostato, ma probabilmente verrà presentato in occasione del suo esordio ufficiale cioè a fine mese.