Google terrà il prossimo evento Made by Google il 13 agosto e, in questa occasione, verranno svelati tantissimi nuovi device. Siamo certi che i protagonisti della giornata saranno i device appartenenti alla famiglia Pixel 9 ma le sorprese non mancheranno.

Infatti, l’azienda di Mountain View svelerà anche il nuovo Pixel Watch e le Pixel Buds. Gli accessori per gli smartphone saranno affiancati anche da nuovi prodotti IoT pensati per le smart home. Durante la conferenza, quindi, ci aspettiamo il debutto della nuova generazione di Chromecast e degli altoparlanti Nest Audio.

Stando a quanto emerso grazie alle informazioni di Arsène Lupin, sarà riservato uno spazio anche al nuovo Nest Learning Thermostat che arriverà così alla quarta generazione. L’ultima versione rilasciata da Google per il termostato smart risale al 2015, quindi il cambiamento sarà il più importante nella famiglia di device da molto tempo a questa parte.

Ricordiamo che l’utilizzo della parola Learning nel nome del termostato conferma le funzionalità avanzate di cui è dotato. Sfruttare l’Intelligenza Artificiale, il termostato impara le abitudini degli utenti, facilitando così la gestione domotica.

Tuttavia, grazie all’evoluzione tecnologica, possiamo immaginare che saranno novità sia hardware che software. Tra i cambiamenti più attesi c’è quello del design con l’introduzione di un display più grande e finiture che renderanno il device più elegante. Il leaker segnala l’utilizzo di un rivestimento in vetro con bordi in curvi che coprirà l’intera superficie. Inoltre, il display più grande comporta che l’anello mobile per gestire le temperature diventerà più sottile.

Il leaker sottolinea che le funzionalità principali rimarranno invariate rispetto al precedente modello ma la nuova versione potrà vantare una batteria in grado di garantire i tre anni di utilizzo continuo. Il device sarà affiancato anche dal Nest Temperature Sensor che permetterà di adattare la temperature del termostato in base a quella della casa. Il prezzo negli Stati Uniti per questo ulteriore device si aggierà sui 40 dollari con l’offerta per un set composto da tre Nest Temperature Sensor a 100 dollari.