Nuovi modelli Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 WindForce pronti al lancio, previsto per la prossima settimana, probabilmente con memoria VRAM GDDR6.

Il piano di NVIDIA per affrontare la carenza di chip di memoria GDDR6X con GPU equipaggiate con memoria GDDR6 potrebbe presto diventare realtà. Alcuni giorni fa, abbiamo riportato che GALAX stava preparando la sua edizione RTX 4070 12GB GDDR6, e ora sembra che anche Gigabyte stia preparando i propri modelli GeForce RTX 4070 dotati di chip di memoria GDDR6.

Recentemente, quattro diverse varianti delle GPU GeForce RTX 4070 di Gigabyte sono state avvistate sul registro EEC (Commissione Economica Eurasiatica), registrate il 14 agosto 2024. Questa nuova edizione ci fornisce i nomi dei modelli per le nuove schede NVIDIA GeForce RTX 4070. Sembra che tutti questi modelli appartengano alla lineup WindForce, anche se le informazioni sul tipo di memoria non sono ancora disponibili. Le schede elencate sono:

GV-N4070WF3OCV2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3X OC V2)

(Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3X OC V2) GV-N4070WF3V2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3X V2)

(Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3X V2) GV-N4070WF2OCV2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 2X OC V2)

(Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 2X OC V2) GV-N4070WF2V2-12GD (Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 2X V2)

I nomi dei modelli confermano che si tratterà di modelli WindForce a doppia/tripla ventola, disponibili sia in versioni overcloccate che di riferimento. Poiché Gigabyte ha già queste edizioni con l’attuale configurazione VRAM GDDR6X, la designazione ‘V2‘ indica che si tratta di nuovi SKU. Pertanto, è ragionevole supporre che saranno equipaggiati con VRAM GDDR6 invece della memoria GDDR6X.

Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 funzioneranno a velocità GDDR6 di 20Gbps invece dei 21Gbps della GDDR6X. La leggera diminuzione della velocità di memoria potrebbe risultare in prestazioni leggermente inferiori, ma ciò potrebbe essere impercettibile nella maggior parte dei casi. Il resto delle specifiche per la variante RTX 4070 GDDR6 rimarrà invariato, ma non è ancora noto se NVIDIA lancerà questi modelli al prezzo consigliato dell’edizione originale o se ridurrà i prezzi.

Attualmente, la GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 è disponibile a partire da 540 dollari, come nel caso dell’edizione MSI RTX 4070 Ventus 2X. Analogamente, la maggior parte delle RTX 4070 ha visto il prezzo scendere a 550 dollari dall’arrivo della sua edizione Super. La RTX 4070 rimane una delle migliori schede grafiche sul mercato, con 5888 Cuda Core e 12GB di VRAM su un bus di memoria a 192 bit.

La nuova edizione con memoria GDDR6 inizierà probabilmente la spedizione la prossima settimana, ma potrebbe non essere una soluzione permanente alla carenza di memoria GDDR6X.