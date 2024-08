GTA 6 arriverà davvero nel 2025? sono davvero tanti i dubbi in merito.

Molte sono le aspettative quanto la voglia dei gamers di poter almeno provare questo gioco in anteprima, visto normalmente il suo notevole seguito. Molte sono anche le voci che girano intorno a GTA 6, soprattutto sulla data di rilascio.

Questa sembra essere la notizia che sta girando di più in questo ultimo periodo, per almeno prepararsi al nuovo gioco di Rockstar.

GTA 6, la data?

L’attesa è una delle principali cose che questo gioco si sta portando dietro, senza tralasciare il suo predecessore, ovvero GTA 5. Gioco intramontabile di Rockstar che ha lasciato un sentiero davvero iconico tra tre diverse generazioni di console che portano indietro al suo lancio ovvero nel 2013 su PS3 e Xbox 360. Adesso invece Take-Two ha finalmente detto una finestra di lancio molto più dettagliata per GTA 6. Evitando così il generico 2025 accompagnato dal primo trailer ovvero l’autunno del 2025. Ma allo stesso tempo sono anche molte le voci che parlano di un possibile rinvio al 2026.

Questa voce per quanto riguarda GTA 6 che fa pensare al 2026 è tornata ad accendersi a fine luglio con il relativo sciopero introdotto dal sindacato degli attori e doppiatori statunitensi. Dettaglio che non ha avuto nessun effetto negativo verso i tempi di rilascio del gioco.

Entrando nei rapporti trimestrali Take-Two nel proprio ha voluto mettere la lista delle prossime uscite, nelle quali è presente normalmente GTA 6. Nella quale il periodo di lancio rimane sempre l’autunno 2025. Dove di seguito vengono anche riportate le rispettive piattaforme come in questo caso PS5 e Xbox Series X | S, dove la versione PC arriverà con molta probabilità un po’ più avanti.

Per quanto riguarda tutte le altre cose legate al mondo di GTA 6, non c’è stato nessun tipo di cambiamento, quanto per l’esordio del gioco manca poco più di un anno. Una delle cose che sarà sicura è che questo progetto sarà davvero spettacolare visto il nuovo capitolo open-world di Rockstar.