Android, il Play Store regala titoli a pagamento ORA gratis

Tutti gli utenti che seguono le notizie legate al mondo Android sapranno di certo che con cadenza settimanale accade qualcosa di eccezionale. Anche oggi infatti all’interno del Play Store di Google ci sono dei titoli che sono in offerta, con i prezzi che vengono totalmente annullati.

Molte di queste sono state offerte in via del tutto eccezionale gratis al pubblico ed è per questo che bisogna approfittare subito. Si tratta di contenuti a pagamento che oggi non hanno prezzo. In realtà vi consigliamo di fare presto in quanto anche nelle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare irrimediabilmente.

Android regala i titoli del Play Store, sono queste le applicazioni e questi i giochi da scaricare oggi gratis

Le indicazioni per procedere al download dei titoli sono davvero molto semplici da seguire, in quanto non si dovrà fare nulla di diverso dalle altre volte. Gli utenti interessati a scaricare quello che c’è di gratuito oggi all’interno del Play Store di Google, devono rispettare innanzitutto un requisito: devono avere un dispositivo Android. Assodato questo, che viene dato per scontato, bisogna poi proseguire ad identificare il gioco o l’applicazione che si vuole portare a casa, non escludendo che si può decidere di scaricare anche tutto quello che c’è. Non bisogna pertanto scegliere solo un titolo, ma si possono prendere tutti.

Come si può vedere nella lista in basso ci sono tutti i nomi dei titoli a pagamento che oggi sono gratuiti per gli utenti Android. Per procedere al download bisogna solo cliccare su questi ultimi, così da essere indirizzati direttamente all’interno del market. Una volta fatto questo, si potrà procedere al download ufficiale senza problemi. Per procedere dunque date uno sguardo alla lista completa proprio qui in basso: