Samsung Galaxy Book4 SVENDUTO su Amazon: notebook in offerta di 350 euro

Samsung Galaxy Book4 viene ritenuto da molti come il giusto rivale dei modelli di casa Apple, i cosiddetti MacBook, trattasi di un prodotto che riesce a concentrare al proprio interno tutto il meglio del meglio, mantenendo comunque inalterate le ottime specifiche tecniche.

La versione attualmente disponibile in promozione su Amazon prevede un display molto ampio, da 15,6 pollici di diagonale, non touchscreen ma con finitura che impedisce i riflessi di luce, passando poi per la presenza di un processore Intel Core i5 di ultima generazione, supportato a sua volta da 16GB di RAM ed anche 512GB di memoria interna su SSD.

Samsung Galaxy Book4: la promozione Amazon è pazza

Un prezzo davvero imperdibile vi attende oggi sull’acquisto di Samsung Galaxy Book4, il notebook dell’azienda sudcoreana viene proposto con un risparmio più unico che raro, poiché a tutti gli effetti gli utenti possono pensare di spendere circa 350 euro in meno del listino di 1099 euro, senza limiti o vincoli particolari. La promozione va a toccare il notebook di fascia media, così da poter arrivare a spendere solamente 749 euro per il suo acquisto. Compratelo premendo questo link.

La connettività fisica, dislocata su entrambi i lati del device, è comunque più che discreta: parliamo di due porte USB-C, due porte USB-A, un audio jack da 3,5mm (in e out), RJ-45 (classica presa ethernet per il collegamento fisico alla rete), passando anche per lo slot microSD, utilissimo ad esempio per inserire una memoria esterna, oppure la porta HDMI per il collegamento di un monitor. Lo chassis è il giusto mix tra metallo e plastica, per riuscire a conferire buona resistenza sul medio/lungo periodo, senza difetti particolari in termini di tenuta complessiva del prodotto stesso o perdita di affidabilità.