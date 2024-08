Android: la lista estiva di app e giochi a pagamento oggi GRATIS sul Play Store

Dopo averne viste veramente tante di novità che hanno riguardato da vicino il mondo Android, oggi è tempo di divertirsi. Si sa, quando gli utenti trovano una nuova applicazione o un nuovo gioco da scaricare, non vedono l’ora di testarne le capacità. Oggi le capacità che il pubblico andrà a testare sono da attribuire ad applicazioni e giochi che in genere sono a pagamento.

Direttamente sul Play Store di Google infatti sono finiti oggi dei titoli che ordinariamente hanno un prezzo ma gratis. Esatto: si potranno scaricare dei giochi e delle applicazioni a pagamento a costo zero. Ci sono dei titoli che sono davvero utili per alcune operazioni giornaliere o semplicemente per personalizzare il proprio smartphone, così come ce ne sono altri dedicati solo ed esclusivamente al divertimento.

Android, solo nel Play Store ci sono degli sconti clamorosi su applicazioni e giochi: ecco la lista

Bisogna tenere bene in mente una cosa: quando arrivano degli sconti su dei titoli del Play Store, questi non durano in eterno. A tal proposito il consiglio che diamo ai nostri utenti e quello di fare quanto prima possibile in modo da potersi trovare soddisfatti e da prendere al volo tutto ciò che c’è di disponibile gratis. Gli utenti Android possono approfittare proprio adesso dando uno sguardo alla lista qui in basso, dalla quale possono prendere direttamente i titoli che gli occorrono.

Basta cliccare infatti sul link presente in prossimità di ogni nome di ogni applicazione e gioco per ritrovarsi direttamente all’interno del Play Store. A quel punto basterà premere sul tasto dedicato al download per avere sullo smartphone il titolo desiderato. Le offerte dunque dovrebbero andare avanti almeno per qualche giorno, ecco l’elenco al completo: