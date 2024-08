Xiaomi Care protegge gli utenti contro furto e danni, ora anche in ITALIA

Immaginate di aver comprato un nuovo smartphone e di avere paura di qualsiasi cosa visto che avete speso i vostri soldi che avevate conservato. Una caduta, un furto e tutto ciò che riguarda tali evenienze potrebbe distruggere tutto quello che avete fatto, tranne nel caso in cui doveste acquistare uno smartphone del colosso cinese Xiaomi.

La celebre azienda infatti consente a tutti di poter beneficiare di un servizio molto vantaggioso, quello che si chiama Xiaomi Care. Si tratta del nuovo programma di protezione assicurativa che adesso è finalmente dedicato anche agli utenti italiani che hanno acquistato uno smartphone di recente produzione. Ci sono due pacchetti diversi che durano ben 24 mesi, entrambi molto vantaggiosi per chi ha paura di danneggiare il suo smartphone o per chi ha paura che gli venga sottratto.

Come funziona Xiaomi Care, l’assicurazione contro furto e danni

Queste sono le parole da parte di Cristina Caricato, Head of PR Xiaomi Western Europe

“Siamo lieti di presentare Xiaomi Care, un servizio che dimostra il nostro impegno nel garantire ai nostri clienti una protezione completa e serenità. Con Xiaomi Care, il nostro obiettivo è offrire non solo prodotti di eccellenza, ma anche una protezione superiore a un prezzo accessibile“.

Tornando ai due pacchetti diversi di Xiaomi Care, il primo è quello che riguarda i danni accidentali. Tale servizio copre per 24 mesi un massimo di due riparazioni all’anno. Gli utenti possono affidarsi anche ad una richiesta di sostituzione o di rimborso del dispositivo che viene danneggiato.

Per quanto riguarda il secondo pacchetto invece copre oltre ai danni accidentali anche il furto e prevede anche in questo caso fino a due richieste ogni anno per la copertura. Il discorso del rimborso è praticamente uguale anche nel caso in cui lo smartphone dovesse essere oggetto di un furto.

Per poter sottoscrivere questo servizio, bisogna farlo entro 30 giorni dall’acquisto di un nuovo dispositivo della gamma Xiaomi.