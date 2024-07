Xiaomi 14T Pro, il debutto ufficiale è sempre più vicino

Il lancio ufficiale della famiglia Xiaomi 14T a livello globale sembra sempre più vicino. Le autorità Thailandesi hanno rilasciato una delle ultime certificazioni necessarie per la commercializzazione dei due smartphone che comporranno la serie.

Secondo quanto emerso dal database NBTC, Xiaomi 14T Pro sarà caratterizzato dal numero di modello 2407FPN8EG e l’approvazione è arrivata proprio in queste ore. Inoltre, sono trapelate molte delle specifiche tecniche che permettono di conoscere la dotazione hardware del device.

Gli esperti si aspettiamo che il Xiaomi 14T Pro rappresenti una versione modificata per il mercato globale del Redmi K70 Ultra. Il debutto in Cina di questo modello è atteso per luglio, mentre la variante global arriverà immediatamente dopo.

Il device sarà caratterizzato da un display OLED dotato di risoluzione 1.5K e refresh rate in grado di raggiungere i 144Hz. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Dimensity 9300+ e il sistema potrà contare su 16 GB di RAM LPDDR5x e fino a 1 TB di storage UFS 4.0.

Passando al comparto fotografico, il database indica che Xiaomi 14T Pro sarà leggermente diverso rispetto al K70 Ultra. Il brand cinese utilizzerà delle ottiche superiori per la versione global. Le indiscrezioni parlano di una fotocamera principale da 50 megapixel e una frontale da 32 megapixel.

La batteria da 5.500mAh garantirà l’ampia autonomia con supporto alla ricarica rapida a 120W. Inoltre completerà la dotazione hardware anche la certificazione IP68 contro le infiltrazioni di polvere e acqua.

Considerando le tempistiche della precedente generazione, possiamo affermare che il debutto di Xiaomi 14T Pro è ormai imminente. Infatti, il modello 13T ha ottenuto la certificazione NBTC a luglio dello scorso anno mentre la versione 13T Pro ad agosto, un periodo sovrapponibile con quello attuale. Il lancio sul mercato dei due dispositivi è avvenuto a settembre. Possiamo immaginare che il produttore cinese possa presentare i due device già a partire da agosto 2024.