Siamo quasi arrivati alla fine dell’estate, eppure il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta continuando a stupire gli utenti e la concorrenza con le sue fantastiche proposte. In queste ultime settimane, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di regalare 100 GB di traffico dati extra per tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico che sceglieranno di adottare il metodo di pagamento di Ricarica Automatica. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile continua a stupire, 100 GB di traffico dati extra per alcuni clienti

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta continuando a dare filo da torcere ai vari competitors grazie alla sua fantastica proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di regalare ben 100 GB di traffico dati extra per tutti i suoi nuovi clienti che decideranno di utilizzare il metodo di pagamento automatico Ricarica Automatica.

Con questo bundle di giga extra gratuiti, gli utenti avranno quindi a disposizione ogni mese letteralmente una valanga di giga per navigare. Una delle offerte bomba di Kena Mobile che aderisce a questa promozione è quella denominata Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 130 GB di traffico dati. Tuttavia, con la nuova promozione, gli utenti potranno usufruire di un bundle di traffico dati pari a ben 230 GB mese.

Nonostante questo, il costo di questa offerta rimane sempre invariato. Gli utenti dovranno infatti pagare sempre un costo per il rinnovo mensile di soli 6,99 euro. Nello specifico, con questa offerta di rete mobile gli utenti avranno accesso a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali de fino a 200 sms verso tutti i numeri. C’è poi disponibile all’attivazione anche l’offerta di rete mobile denominata Kena 7,99 150 GB. Solitamente, gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati. Con la nuova promo di Kena, però, gli utenti avranno quindi a disposizione fino a ben 250 GB di traffico dati.