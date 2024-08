Fastweb: la Mobile costa 7 EURO al mese, ci sono 150 GIGA in 5G

Chiunque stesse valutando La sottoscrizione di un’offerta totalmente nuova non può che fare riferimento anche a Fastweb. Il famoso gestore virtuale è infatti la rivelazione di questi ultimi anni in quanto si è affermato come uno dei migliori. Le sue offerte sono piene di contenuti e anche questa volta c’è tanta carne al fuoco.

Un punto a favore di questo gestore è sicuramente la certificazione per quanto riguarda gli Speedtest. Ookla ha certificato che Fastweb risulta il miglior gestore per quanto riguarda la velocità della rete anche in questo 2024. I rilievi effettuati hanno dato modo di capire che il provider non ha rivali neanche nel periodo che va da gennaio a giugno 2024. L’attenzione però adesso è totalmente dirottata su un’offerta in particolare, quella disponibile sul sito ufficiale. Tale soluzione non può passare inosservata perché vanta ogni contenuto al suo interno. La Fastweb Mobile è la promo del mese.

Fastweb distrugge la concorrenza proponendo la sua offerta da 7,95 € al mese

In questo momento sul sito di Fastweb c’è un’offerta clamorosa che si chiama Mobile. Al suo interno tutti coloro che vogliono ogni contenuto possono trovare il meglio, siccome ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi. Oltre a questo però ecco anche i giga che sono 150 in 5G per un totale di soli 7,95 € al mese per tutti gli utenti.

Le offerte di Fastweb beneficiano dunque di una grande risorsa che è il 5G. Esattamente come nel caso di Iliad, questo provider virtuale garantisce tale potenza di rete senza costi aggiuntivi. Come riferiscono anche gli utenti che già hanno sottoscritto la proposta in passato, non ci sono tranelli: una volta scelta l’offerta, questa resterà per sempre uguale e senza aumenti dovuti alla rete 5G. Attualmente disponibile sul sito ufficiale, la Fastweb Mobile è dedicata a tutti coloro che la desiderano, senza particolari restrizioni.