TIM, le nuove offerte Power hanno 300 GIGA in 5G

Quando i gestori vedono arrivare l’estate, preparano la loro migliore artiglieria per fare breccia nelle difese della concorrenza. Secondo quanto riportato infatti il gestore più attento del momento sembra essere ancora una volta TIM, azienda che garantisce all’interno delle sue offerte tanta qualità. Su questo nessuno aveva dubbi, ma quello che gli utenti hanno sempre richiesto era una convenienza maggiore.

TIM infatti insieme a pochi altri gestori, è sempre stato tacciato di proporre le sue offerte mobili a prezzi più alti della norma. Ora però le cose sembrano essere cambiate con la nuova campagna estiva che sembra volgere per il meglio. L’azienda italiana sta facendo di tutto pur di mettere a segno dei colpi importanti che potrebbero riportare dalla sua parte numerosi utenti. Nel frattempo sono stati ripristinate tre offerte che già alla fine del 2023 avevano monopolizzato il mercato della telefonia mobile. Queste, che fanno parte della tanto ambita linea Power, non hanno davvero nulla da invidiare alle offerte delle dirette concorrenti che risiedono nella schiera dei gestori virtuali o sotto un nome su tutti: quello di Iliad. I prezzi di queste fazioni sono stati uguagliati da TIM che ora vuole prendersi tutto il mercato della telefonia mobile. Proprio per questo motivo vi consigliamo di dare un’occhiata alle nuove soluzioni che sono in grado di fornire centinaia di giga ogni mese.

TIM ha trovato la soluzione: tornano ufficialmente le famose Power con tutto incluso

Con un gestore come TIM è davvero difficile spuntarla soprattutto quando nascono offerte di questo calibro. Le soluzioni della gamma Power infatti includono al loro interno tutto il meglio, partendo con la Power Special.

Questa costa 9,99 € e offre minuti illimitati, 200 SMS e 300 giga in 5G. La Iron costa 6,99 € al mese con 150 giga in 4G mentre la Supreme Easy costa 7,99 € al mese con 200 giga in 4G.

Solo per il primo mese queste offerte mobili vengono date agli utenti da TIM per zero euro in quanto c’è un periodo promozionale.