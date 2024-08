WhatsApp: nelle community cambiano gli eventi, ora avranno una durata

Usare WhatsApp è diventato un’abitudine per tutti gli utenti che si servono della messaggistica istantanea non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questo servizio infatti vanta numerosi clienti, per la precisione ci si aggira intorno ai 2,5 miliardi attivi ogni mese. Questo lascia immaginare che circa un terzo del mondo si affidi a WhatsApp, applicazione che nel corso del tempo è cambiata vertiginosamente. Chi conosce il colosso fin dai primi albori, è cosciente di quanto sia stata modificata l’intera piattaforma anno dopo anno.

La prima volta che WhatsApp arrivo nella disponibilità delle persone, consentiva solo ed esclusivamente di inviare dei messaggi sfruttando la rete Internet. Già da quel momento ci fu la sorpresa di tutti: non era mai successo prima di allora che si potessero inviare dei messaggi senza doverli pagare singolarmente o senza che fossero parte di un piano promozionale di un gestore mobile. Al momento invece tutto è dato per scontato, con un servizio perfetto che oltre alla messaggistica garantisce anche le chiamate sia normali che video. Un altro aspetto da non sottovalutare è il gran numero di utilità che WhatsApp offre: coloro che lo usano per lavoro hanno una versione Business. Ci sono diversi utenti che invece lo usano per motivi organizzativi magari tra amici o per situazioni molto più importanti. Proprio per questo gli aggiornamenti non sembrano volersi fermare e da quando sono state introdotte le nuove Community, tutto sembra essere stato ulteriormente implementato.

WhatsApp: arrivano gli eventi con una durata all’interno delle community

Secondo quanto riportato, in fase di test attualmente ci sarebbero gli eventi con durata, quelli legati alle community. All’interno di ogni gruppo nelle community è possibile creare degli eventi ma per evitare che questi si sovrappongano e per consentire agli utenti di organizzarsi, verrà ben presto introdotta una durata. Quando verrà creato l’evento infatti l’organizzatore deciderà quando inizierà e quando finirà, senza che si protragga inutilmente nel tempo.