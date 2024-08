TIM distrugge Iliad: le nuova Power hanno 300 GIGA in 5G

Tra i gestori più improntati a vincere in questa fase del mercato della telefonia mobile, c’è sicuramente il nome di TIM. L’azienda italiana sta mettendo sul piatto delle offerte straordinarie che fanno capo alla solita gamma Power.

Chi desidera averla a disposizione, può scegliere tra tre soluzioni mobili diverse tra loro ma molto ben equipaggiate. Ovviamente non tutti possono averle.

TIM: le sue migliori offerte sono ancora disponibili

Con TIM raramente si resta insoddisfatti e nel caso di queste tre offerte il pubblico può star sicuro: avrà tutto a sua disposizione. La promo di partenza che pubblicizza al meglio la gamma è sicuramente la Power Special, soluzione da 9,99 € al mese. Al suo interno infatti TIM include minuti senza limiti verso chiunque con 200 messaggi verso tutti e un totale di 300 giga in 5G per navigare.

Anche le altre due offerte sono degne di nota in quanto molti utenti hanno provveduto a sottoscriverle e a soddisfare il loro fabbisogno mensile. La Power Iron, con un prezzo assurdo di soli 6,99 € al mese, permette di avere gli stessi minuti visti nella Power Special ma con 150 giga in 4G per navigare sul web. La Power Supreme Easy, che è l’ultima offerta della magica triade di TIM, costa 7,99 € al mese e permette di avere al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS, proprio come le altre due offerte, ed un totale di ben 200 giga in 4G per internet.

TIM vuole dare la sua impronta a questo momento del mercato telefonico mobile e per questo motivo aggiunge dei grandi benefici alle sue offerte. Uno dei più importanti riguarda il primo mese che vedrà entrambe le soluzioni praticamente gratis per chiunque riuscirà a sottoscriverle. Come anticipato, non tutti avranno il privilegio di scegliere le Power: TIM ha deciso di destinarle solo a coloro che provengono da un provider virtuale o da Iliad.