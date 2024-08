CoopVoce costa 5 EURO al mese: ecco la nuova EVO 50

CoopVoce è in questo momento il gestore da abbattere in quanto ha dato continuità alla sua linea di offerte. Era fondamentale farlo proprio durante questo periodo che vede l’estate alle sue ultime battute.

Proprio su questi canoni infatti si basa la forte ascesa di voce, che in questo momento ha lanciato una nuova offerta mobile. Direttamente sul sito ufficiale infatti è possibile apprendere di quanto sia interessante la nuova EVO 50, soluzione mobile che include al suo interno minuti, messaggi e giga. Di certo non sarà il massimo, in quanto c’è stato di meglio sul sito ufficiale di CoopVoce, ma il prezzo mette tutti d’accordo. Avere un quantitativo di 50 giga ogni mese per navigare sul web ad un prezzo così basso è davvero una manna dal cielo per chi stava cercando un nuovo operatore.

Del resto si sa che in estate tutti vagliano svariate opportunità e molti utenti stanno cercando qualcosa come quello che offre CoopVoce.

CoopVoce: le migliori offerte del momento perdono contro la nuova EVO 50

Non c’è nulla di meglio attualmente sul mercato della telefonia mobile se si va a guardare l’ultima soluzione proposta da CoopVoce. Il gestore mobile di tipo virtuale è stato in grado più volte di mettere a disposizione dei suoi utenti delle grandi offerte ma in questo caso c’è quella perfetta: la EVO 50.

Anche se esistono offerte con molti più giga al loro interno, il rapporto tra qualità, quantità e prezzo in questo caso è imbattibile. Bastano infatti solo 7,90 € al mese per avere il meglio, partendo da una soluzione che garantisce minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS ogni mese. Per quanto riguarda la connessione ad Internet, CoopVoce offre 50 giga in 4G. C’è anche un regalo: tutti gli utenti che sottoscrivono l’offerta entro il termine stabilito per settembre, possono avere un regalo che consiste in 25 € di traffico telefonico.