Realme continua a ridefinire i confini della tecnologia di ricarica rapida. In che modo? Ebbene, presentando la nuova SuperSonic Charge da 320W. Questa innovazione consente di ricaricare completamente uno smartphone in soli 4 minuti e 30 secondi. Stabilendo così un nuovo standard nel settore. Rispetto alla precedente da 240W lanciata nel 2023 con il Realme GT3, essa rappresenta un notevole passo avanti. Sia in termini di velocità che di efficienza.

La ricarica SuperSonic Charge promette di semplificare la vita delle persone, riducendo drasticamente i tempi di attesa. Secondo l’azienda, in soli 60 secondi è possibile ricaricare il 26% della batteria. Mentre in meno di 2 minuti si arriva al 50%. L’obiettivo dichiarato da Realme è quello di garantire una ricarica veloce, ma anche sicura e compatibile con tutti i principali accessori. Il caricatore Pocket Cannon, che accompagna questa tecnologia, è dotato di una densità di potenza di 3,3W per centimetro cubo. In più, grazie alle due porte USB-C, può caricare uno smartphone Realme a 150W e un laptop compatibile a 65W contemporaneamente.

Batterie pieghevoli e innovazioni AI: Realme guarda al futuro

Oltre alla ricarica ultra-rapida, Realme ha introdotto un’altra importante novità. Ovvero, la prima batteria pieghevole al mondo con una capacità di 4.420mAh. Questa presenta quattro celle progettate per ottimizzarne l’efficienza, con uno spessore inferiore ai 3mm per ciascuna cella. Il sistema consente una ricarica simultanea di ognuna di esse. Incrementando così la capacità del 10% rispetto ai design tradizionali.

Realme non si è fermata però solo alla ricarica e alle batterie. L’ azienda ha anche presentato innovazioni legate all’intelligenza artificiale. La nuova funzione AI Motion Picture, alimentata da NEXT AI, trasforma una semplice foto in un video dinamico a 25 fotogrammi al secondo. Sul fronte del gaming, l’AI Gaming Super Resolution riduce il carico di lavoro del processore, offrendo immagini più fluide. Mentre la tecnologia4D Game Vibration garantisce feedback tattili altamente personalizzabili per un’esperienza di gioco assolutamente immersiva. Infine, con la funzione Holo Audio, è possibile regolare la posizione del suono durante i videogame. In questo modo si evita che le notifiche disturbino la sessione.

Insomma, Realme continua a posizionarsi come un attore innovativo nel mondo tecnologico. Proponendo sempre soluzioni all’avanguardia che non solo migliorano l’efficienza energetica, ma arricchiscono l’esperienza utente a 360 gradi.