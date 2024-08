L’arrivo dell’AI nell’universo Google sembrava essere un’esclusiva dei nuovi dispositivi Pixel 9. Anche se è vero che quest’ultimi avranno l’esclusiva riguardo alcune funzioni sembra che l’azienda di Mountain View abbia deciso di espandere alcune opzioni AI anche ad altri dispositivi precedenti.

A confermare ciò, c’è l’arrivo di una funzione legata all’intelligenza artificiale sul dispositivo Google Pixel 8. Di cosa si tratta?

L’intelligenza artificiale arriva sui Google Pixel 8

La funzione in questione è Zoom Enhance. Si fratta di un’opzione utile che sfrutta l’AI per fornire agli utenti la possibilità di modificare e aggiungere dettagli alle proprie foto.

La funzione, annunciata proprio per i dispositivi in questione non è mai arrivata ai Google Pixel 8 Pro. Sembra però che le cose potrebbero presto cambiare.

Zoom Enhance arriverà sui nuovi Pixel9. I nuovi dispositivi conterranno diverse funzioni legate all’intelligenza artificiale offrendo un’esperienza del tutto innovativa. Successivamente però tale funzionalità verrà rilasciata anche sui dispositivi appartenenti alla generazione precedente.

Sembra che Zoom Enhance sia già in fase di distribuzione. Considerando quando si sa fino ad ora è ipotizzabile che arriverà con un aggiornamento lato server. Ciò significa che bisognerà attendere un po’ affinché la funzione arrivi sui dispositivi di tutti gli utenti. Ma non essendoci ulteriori dichiarazioni da parte di Google non è possibile sapere altro.

Nell’attesa è interessante dare uno sguardo a Zoom Enhance in azione sui Pixel 9. Ciò permetterà di osservare la funzione e il suo funzionamento. Con la sua diffusione nei dispositivi di generazioni precedenti sarà, inoltre, interessante scoprire come quest’ultima si adatterà a suddetti dispositivi.

Ormai è sempre più chiaro che le aziende di tutto il mondo sono spinte dal desiderio di integrare l’intelligenza artificiale nei propri ecosistemi. Google, uno dei giganti tech attualmente attivo sul mercato, non è da meno. L’introduzione di nuove funzioni AI come Zoom Enhance ne è la prova evidente.