Telepass: in aeroporto diventi più veloce, salta la fila al Fast Track

Ogni volta che bisogna prendere l’aereo per recarsi in un luogo, l’attesa in aeroporto diventa interminabile. La richiesta è quella di recarvisi almeno 2 ore prima, ma grazie ad alcuni nuovi metodi che stanno venendo fuori è possibile abbreviare questi tempi. Un esempio è quello dell’utilizzo del celebre servizio Fast Track, il quale è in dotazione solo ad alcuni utenti che lo acquistano per l’occasione o a chi detiene determinate carte di credito prestigiose. Ora però tutto è cambiato in quanto anche gli utenti che hanno un Telepass possono usufruirne.

In questo modo i controlli in aeroporto vengono velocizzati nettamente. Tutti gli utenti che hanno un contratto Telepass con un codice fiscale associato, esclusi coloro che godono del servizio Telepass Pay X, Business e/o Viacard, possono quindi sfruttare il Fast Track saltando la fila ai controlli dei bagagli.

Telepass offre il Fast Track in aeroporto, ecco come funziona

Ai controlli di sicurezza coloro che hanno dunque un contratto Telepass potranno avere l’accesso prioritario. Bisognerà presentarsi al varco mostrando il biglietto dell’aereo e il codice QR del Fast Track di Telepass. Per chi non sa come fare, bisogna solo scaricare l’applicazione dove troverà la sezione dedicata a questo nuovo servizio esclusivo di Telepass.

“Il nuovo servizio si integra perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida e accessibile, supportando le persone in movimento non solo in autostrada e in città, ma ora anche in aeroporto. Offriamo un’esperienza digitale completa che accompagna l’utente in ogni fase del viaggio: dall’acquisto del biglietto aereo al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta giunti a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi pubblici. Intendiamo continuare a migliorare la qualità e la diffusione del nostro servizio e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità di rilievo.“