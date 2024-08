Nuova KG Mobility Actyon: il SUV coreano punta all'Europa

KG Mobility, la nuova identità di SsangYong, amplia la sua gamma con il lancio del nuovo Actyon, un SUV che si distingue per il suo design moderno e spazioso. Basato sulla piattaforma della Torres, l’Actyon è stata presentato per il mercato domestico coreano. Si vocifera anche che il suo arrivo in Europa sembra sempre più probabile ed imminente. Il nuovo Actyon è molto diverso da quello del 2005 e questo si nota già dall’aspetto esteriore, avente linee più raffinate, oltre che dall’interno più spazioso e molto curato.

Design e specifiche conosciute del SUV KG Mobility Actyon

Il design esterno riprende le caratteristiche spigolose e personali della Torres. Presenta una grande calandra che collega i fari LED “spezzati” al centro subito notabile. Le linee conferiscono un aspetto imponente al SUV, aspetto accentuato anche dai cerchi da 20″. Le dimensioni sono sorprendenti. Il modello ha una buona grandezza, con una lunghezza di 4,75 metri ed una larghezza niente male di 1,92 metri a cui si unisce un’altezza di 1,68 metri. Le dimensioni esterne danno già un indizio chiaro di quanto anche l’abitacolo sia spazioso. Il lato posteriore del SUV Actyon richiama invece vagamente quello della Range Rover Velar. Ha una coda prominente e gruppi ottici modernizzati simili. All’interno, l’auto ha due ampi schermi da 12,3 pollici per la strumentazione e l’infotainment. I rivestimenti in pelle bicolore e modanature in legno o fibra di carbonio danno inoltre un senso di eleganza e di comodità.

Per ora, il SUV Actyon è disponibile solo con un motore a benzina con cambio automatico. Questo è un 1.5 turbo quattro cilindri da 170 CV e 280 Nm. Le versioni includono sia la trazione anteriore che quella integrale, ma una variante elettrica potrebbe arrivare nel prossimo futuro. L’ipotesi viene dal fatto che la Torres offre già un’opzione a zero emissioni. In Corea del Sud, il SUV Actyon è venduto con un prezzo che parte da una cifra di circa 23.000 euro. Probabilmente ne sapremo di più sull’arrivo europeo e su altri dettagli specifici prima che il 2024 giunga al termine.