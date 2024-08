Range Rover Elettrica: il SUV a emissioni zero vicino al debutto

Land Rover prosegue senza sosta nello sviluppo della sua prima Range Rover completamente elettrica. Il modello non dovrebbe farsi attendere ancora molto, dovrebbe debuttare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025. La casa automobilistica, per soddisfare la nostra curiosità (almeno in parte) ha rilasciato nuove foto spia che mostrano la vettura sulle strade del Sud Europa. Le immagini, che ormai hanno fatto il giro del web forniscono un primo sguardo al SUV di lusso a zero emissioni. Il camuffamento è quasi del tutto assente, quindi ne possiamo ammirare appieno il design futuristico.

Per quanto riguarda l’abitacolo, purtroppo, come potevamo immaginare le foto spia non offrono ancora una visione chiara di come sarà. Di certo, però, la nuova Range Rover elettrica sarà dotata delle ultime tecnologie disponibili sul mercato e colmerà appieno le nostre aspettative. Ci aspettiamo un ambiente altamente digitalizzato, con i display ampi ormai comuni ai modelli più nuovi.

Design esterno e dettagli della nuova elettrica Range Rover

Il nuovo modello elettrico sembra riprendere all’esterno le linee eleganti ed imponenti dei modelli endotermici della gamma Range Rover. In particolare, i dettagli più raffinati del paraurti fanno ipotizzare che la vettura avvistata potrebbe essere la versione elettrica della Sport. La Range Rover elettrica avrà come base piattaforma MLA, una tecnologia super avanzata in grado di supportare sistemi a 800 V. Essa consentirà ricariche ad altissima potenza, un elemento importantissimo. Land Rover ha anche rivelato che le prestazioni della versione elettrica saranno all’altezza di quelle dei modelli equipaggiati con il potente motore V8, assicurando un’esperienza di guida all’altezza delle aspettative degli appassionati del brand.

La batteria, invece, sarà assemblata presso il nuovo centro di produzione di Jaguar Land Rover a Wolverhampton. Attraverso l’adozione della tecnologia elettrica, la casa automobilistica è riuscita a creare la sua auto più silenziosa in assoluto. La vettura, seppur non ancora lanciata, sta già suscitando grande interesse tra i clienti. Nell’aprile scorso, infatti, Land Rover aveva annunciato di aver ricevuto già tantissime richieste per questo SUV spettacolare ed ecologico.