In estate, è sempre più comune trovarsi a guidare sotto un violento temporale, specialmente con l’aumento delle “bombe d’acqua” dovute ai cambiamenti climatici. Affrontare un acquazzone mentre si è al volante può essere un’esperienza inquietante, ma con le giuste precauzioni è possibile guidare in sicurezza anche sotto la pioggia battente. Ecco alcuni suggerimenti su come comportarsi in queste condizioni estreme.

Cosa fare in caso di acquazzone estivo

Innanzitutto, è fondamentale valutare attentamente le condizioni della strada. Se la visibilità è scarsa e l’acqua inizia a accumularsi, rallentate immediatamente e aumentate la distanza di sicurezza rispetto agli altri veicoli. Se le condizioni diventano troppo critiche, è consigliabile accostare in modo sicuro e attendere che il maltempo diminuisca. Tendenzialmente, i temporali estivi sono di breve durata, quindi non dovrete aspettare a lungo.

Quando decidete di fermarvi, fate attenzione a non bloccare la carreggiata, specialmente sotto cavalcavia, poiché chi vi segue potrebbe non vedervi e rischiare di tamponarvi. I sottopassi sono da evitare, poiché possono essere soggetti ad allagamenti improvvisi, e valutare il livello dell’acqua potrebbe essere difficile. Durante un temporale, è meglio evitare di sostare vicino a grandi alberi, che potrebbero perdere rami o addirittura essere sradicati dal vento forte, rappresentando un pericolo per la vostra auto.

Un altro aspetto cruciale è la visibilità. Accendete i fari anabbaglianti per rendervi più visibili e, se necessario, gli antinebbia anteriori. Evitate di usare i fari posteriori, poiché potrebbero essere scambiati per luci dei freni e abbagliare gli automobilisti che vi seguono. Se la strada è molto bagnata, fate attenzione all’onda sollevata dai veicoli precedenti o dai mezzi pesanti, che potrebbe danneggiare irreparabilmente il motore se aspirata.

Il pericolo dell’acquaplaning

In caso di acquaplaning, ovvero quando l’auto galleggia su un velo d’acqua, non toccate i freni bruscamente. Togliete il piede dall’acceleratore e, se l’auto ha il cambio manuale, premete la frizione. Lasciate che il veicolo rallenti fino a riprendere il controllo. È importante frenare con delicatezza e utilizzare i freni con parsimonia, poiché frenate brusche possono far perdere il controllo del veicolo.

Infine, per migliorare la visibilità e mantenere i vetri liberi di condensa, accendete l’aria condizionata. Seguendo questi accorgimenti, potrete affrontare i temporali estivi con maggiore sicurezza e tranquillità.