Mazda EZ-6: pronta al debutto la berlina elettrica e ibrida

Dopo il debutto al Salone di Pechino, la Mazda EZ-6, la berlina elettrica e ibrida plug-in, dovrebbe presto arrivare anche in Europa. Questo nuovo modello è probabilmente l’erede ideale della Mazda6, ritirata dal mercato italiano circa due anni fa. Il nuovo modello e nato dalla grande collaborazione tra Mazda e la casa cinese Changan.

La Mazda EZ-6 è basata sulla Changan Deepal SL03. L’auto mantiene l’inconfondibile design Kodo che contraddistingue il brand giapponese. Le sue dimensioni sono notevoli considerando i 4,92 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza, oltre poi ai 1,48 metri di altezza. Queste la rendono leggermente più grande della precedente Mazda6. A Pechino, la EZ-6 è stata poi presentata con cerchi aerodinamici da 19″ parecchio eleganti e distintivi. Il modello ha anche un tetto panoramico in vetro ed un interno molto curato ma stilisticamente diverso rispetto ad altre Mazda.

Mazda EZ-6: molto diversa dal modello precedente

La Mazda EZ-6 sarà disponibile in due varianti a quanto si dice. La prima è una versione full electric e la seconda è un’ibrida plug-in. La variante elettrica sarà a trazione posteriore, con una distribuzione del peso molto equilibrato e sospensioni posteriori multi-link. Lo studio e la cura del peso promettono una dinamica di guida avanzata ed ottimale ai guidatori. Anche se la Mazda non ha ancora svelato i dettagli specifici del powertrain ci sono già alcune dichiarazioni a riguardo. Pare che la nuova Mazda elettrica avrà un’autonomia di 600 km, un salto di qualità gigantesco se consideriamo i 200 km dati dall’attuale Mazda MX-30. La versione ibrida plug-in, invece, sarà in grado di coprire fino a ben 1.000 km. Bisogna però considerare che queste stime sono basate sul ciclo cinese CLTC, molto più ottimistico rispetto al nostro.

La EZ-6 sarà inoltre dotata di sistemi di assistenza alla guida di livello 2.5. Il processore interno è targato Qualcomm e possiede quattro telecamere esterne HD e 12 radar, garantendo così un alto livello di sicurezza e assistenza. L’arrivo della Mazda EZ-6 in Europa dovrebbe avvenire fra un paio di mesi. Con il suo debutto anche nel nostro mercato porterà una ventata di novità e di eleganza tra le berline eco.