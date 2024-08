Alpina XB7 2025: il SUV di che spinge i limiti della BMW X7

La BMW X7 ha avuto un gran successo, ma forse il suo livello di lusso ad alcuni ancora non basta. Alpina ha la soluzione perfetta a tale richiesta con il restyling della XB7, un SUV che porta potenza ed esclusività ad un altro livello. L’atelier tedesco, che presto sarà integrato ufficialmente nel Gruppo BMW, ha svelato la versione aggiornata della sua XB7. I clienti ora avranno dettagli maggiormente raffinati e prestazioni ancora più impressionanti che in passato.

La nuova Alpina è basata sulla recente revisione della BMW X7. Il modello riesce però a distinguersi per la sua estetica ancor più sofisticata e aggressiva. Le novità aggiunte includono fari anteriori più sottili e una calandra a doppio rene rivisitata. Ciò che davvero cattura l’attenzione è un altro aspetto, un dettaglio che salta all’occhio. Parliamo dei cerchi Alpina Classic da 23″ in Aluminium Satin ed anche del nuovo diffusore posteriore, che conferiscono al SUV un look unico e massiccio.

L’Alpina XB7 ancora più lussuosa della BMW X7

All’interno, l’Alpina XB7 è un trionfo di puro lusso. I rivestimenti in pelle pregiata, con dettagli personalizzati come il logo “XB7” sui poggiatesta e sulla plancia, rendono il tutto ancora più esclusivo. Sono anche disponibili due nuovi pacchetti estetici, Black Line e Aluminium Satin. Questi permettono di personalizzare ulteriormente il SUV aggiungendo finiture uniche per i terminali di scarico, il badge posteriore, i paddle al volante e le cuciture.

Le verniciature disponibili includono le raffinate tonalità Alpina Blue Metallic e Alpina Green II Metallic, oltre a un’ampia gamma di opzioni BMW Individual, come Gunmetal II, Jerez Black, Orinoco, Malachite Green e Wildberry. L’Alpine XB7 2025 ha un motore aggressivo, un 4.4 V8 biturbo con una grande potenza. Si ha quindi a che fare con un SUV con prestazioni di altissimo livello. Il nuovo SUV di Alpina è già ordinabile in Germania, ma quanto costa? Il prezzo è di 190.500 euro, parecchio superiore rispetto ai circa 140.000 euro della BMW X7. Questo costo così alto può essere ovviamente giustificato dall’extra lusso e dalle prestazioni migliorate del nuovo modello.