Restyling della Kia K8: un nuovo look per la berlina Premium

Kia ha da poco svelato il restyling della sua K8. Una berlina che ha fatto il suo debutto nel 2021 in Corea del Sud. Questo aggiornamento arriva dopo che l’auto ha sostituito la Cadenza, nota come K7 nel mercato coreano. Con l’industria automobilistica che si orienta sempre più verso i SUV, Kia ha scelto così di rinnovare la sua berlina con importanti cambiamenti nello stile e nei contenuti. La nuova K8 mantiene le dimensioni generose di circa 5 metri. Ma il suo aspetto è stato rivisitato per conferirle uno stile più imponente e moderno. Il frontale, ora più squadrato, è caratterizzato da fari verticali collegati da una sottile barra luminosa a LED. Questa scelta stilistica si allinea con il linguaggio di design attualmente in uso per modelli come EV9 ed EV3. Anche il retro dell’auto ha subito aggiornamenti. In particolare, con una nuova grafica del paraurti che elimina i finti scarichi presenti nel modello precedente.

Kia K8: interni e motorizzazioni, maggiore comfort e opzioni aggiornate

All’interno, la Kia K8 offre un abitacolo rinnovato con un grande display digitale che integra sia il quadro strumenti che il sistema di intrattenimento. Il cruscotto adotta un layout geometrico che enfatizza le linee orizzontali. Contribuendo così a creare un senso di maggiore spazio. I materiali sono stati rivisti e l’equipaggiamento include doppie postazioni di ricarica wireless per smartphone. Per migliorare il comfort degli occupanti, sono state introdotte nuove imbottiture per i sedili posteriori. Oltre che un sistema avanzato per ridurre le oscillazioni dell’auto durante i cambi di velocità.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al lancio saranno disponibili un motore a benzina 2,5 litri, un V6 da 3,5l e una versione V6 GPL. Verso la fine dell’anno, sarà introdotto anche un motore ibrido da 1,6 litri. Rispondendo così alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni eco-friendly. Il prezzo di partenza della nuova Kia è fissato a circa 25.000€. Cifra che la rende un’opzione più che competitiva nel settore delle berline di lusso.