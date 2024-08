Google Pixel 9: novità interessanti per la RAM

La nuova gamma di dispositiviè stata ufficialmentesul mercato. Si tratta dei nuovi9. Sono diverse le indiscrezioni riguardo suddetta nuova gamma di. In particolare, alcune voci recenti hanno menzionato un aumento della

Tale differenza può risultare particolarmente allettante. Ma per quale motivo è stata introdotta?

Perché il Pixel 9 ha una RAM superiore?

I cambiamenti registrati potrebbero dipendere dell’intelligenza artificiale. Per tale motivo, i tre modelli della gamma Pixel 9 presenteranno una RAM di base da 12 GB. Quest’ultimi diventano 16 per la versione Pro.

Secondo Android Authority, una parte della RAM sarà dedicata solo al funzionamento di Gemini e le sue relative funzioni AI. Tra quest’ultime ci sono Pixel Screenshots o Agiungimi.

Al momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda di Mountain View. Non sono ancora disponibili informazioni specifiche riguardo le funzioni AI in questione o riguardo il quantitativo aumentato di RAM disponibile. Dunque sarà necessario attendere ulteriori dichiarazioni per scoprire come saranno strutturati i nuovi dispositivi.

Sembra però che non sarà possibile recuperare la RAM. Dunque, anche se gli utenti decidono di disinstallare Gemini la situazione rimarrà invariata. Dunque, poco importa se si sceglierà di usare per Google Assistant. La situazione non cambierà. La RAM “occupata” resterà invariata.

Tutti gli utenti italiani che sono interessati ai nuovi Pixel 9, Pro e Pro XL di Google possono accedere ai dispositivi dal 22 agosto. Data importante non solo per accaparrarsi i nuovi dispositivi. Infatti, a partire da quel momento sarà possibile ottenere ulteriori informazioni sui nuovi smartphone e sulle funzioni AI che renderanno disponibili a tutti gli utenti. Non resta che attendere e scoprire quali sono i cambiamenti previsti da Google per i suoi prossimi top di gamma.

Nel frattempo, l’azienda di Mountain View è pronta a rilasciare nuove interessanti novità per tutti i suoi utenti in tutto il mondo.