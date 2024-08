Iliad: triplice minaccia per TIM e Vodafone, ecco offerte fino a 250GB

Non c’è nulla di meglio che le offerte di Iliad per cominciare a dominare durante il periodo estivo e questo gli utenti lo sanno. Il provider ha ripristinato alcune soluzioni tenendone altre disponibili, proprio per rendere la vita più semplice ai suoi utenti. Attualmente sono disponibili delle promozioni mobili straordinarie che riescono ad arrivare ad un massimo di 250 giga ogni mese.

Chiaramente il gestore vuole dedicarle a tutti, senza restringere il campo come fanno tanti altri provider. Chi vuole scegliere un’offerta di Iliad dunque è liberissimo di farlo, senza la necessità di dover provenire per forza di cose da un gestore in particolare. Queste soluzioni riescono a garantire minuti, messaggi e giga in gran quantità proprio come tutti vorrebbero, peraltro con prezzi che durano per sempre senza mai modificarsi.

Iliad batte sul tempo tutti gli altri gestori e propone le sue migliori offerte, ecco quali sono

Con le offerte migliori del momento, Iliad prende di nuovo in mano le redini della corsa tra i gestori mobili normali e virtuali.

Si parte innanzitutto con una grande proposta, alla nuova Flash 200 che costa ogni mese solo 9,99 € per sempre. Al suo interno, esattamente come le altre due proposte che seguono, questa soluzione vanta minuti e messaggi senza limiti. Ci sono 200 giga in 5G per chiudere.

Le altre due offerte si chiamano rispettivamente Giga 250 e Giga 120, promozioni praticamente uguali per minuti e messaggi. La prima garantisce 250 giga in 5G per 11,99 € mensili per sempre e la seconda 120 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre per tutti.

Queste offerte di Iliad sono molto simili tra loro ma le prime due garantiscono oltre al 5G gratuito per sempre, anche un’altra occasione. Chi sceglie un’offerta del gestore che costa almeno 9,99 € mensili, può avere anche uno sconto sulla fibra ottica. Questa passerebbe da 24,99 € al mese a soli 19,99 € al mese.