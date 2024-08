Il 13 agosto è stato un giorno da ricordare per gli appassionati di tecnologia, con il lancio dei nuovi Pixel 9 di Google, accompagnati dal Pixel Watch 3 e dai Pixel Buds Pro 2. L’evento Made By Google ha messo in luce non solo i nuovi dispositivi, ma anche l’innovativo utilizzo dell’intelligenza artificiale attraverso strumenti come Magic Editor e il nuovo Pixel Studio.

Le nuove integrazioni IA di Google

Pixel Studio, l’app che sarà preinstallata su tutti i Pixel 9, rappresenta una vera rivoluzione nel mondo della creazione e modifica delle immagini. Questo strumento consente di generare immagini partendo da semplici descrizioni testuali. Durante la dimostrazione, Google ha mostrato come, inserendo un prompt del tipo “falò sulla spiaggia con il Golden Gate Bridge e fuochi artificiali nel cielo”, l’AI ha creato un’immagine sorprendente, rispondendo a tutte le specifiche richieste.

Gli utenti potranno inoltre modificare il prompt per aggiungere o rimuovere elementi, cambiare lo stile dell’immagine da realistico a pixel-art, e persino generare varianti diverse a partire dalla stessa descrizione. Pixel Studio offre anche la possibilità di creare adesivi personalizzati dalle proprie immagini, che possono poi essere utilizzati per arricchire le creazioni generate dall’AI.

Dall’altro lato, Magic Editor, già noto per le sue capacità di modificare le immagini attraverso l’AI, ha ricevuto un significativo potenziamento. Il nuovo Magic Editor integra ora le funzionalità di Pixel Studio, permettendo non solo di raddrizzare immagini e completare sezioni mancanti, ma anche di aggiungere nuovi elementi basati su prompt testuali. Durante il keynote, Google ha dimostrato come, partendo da una foto di una persona su un prato, Magic Editor potesse raddrizzare l’immagine e arricchirla con fiori e una mongolfiera, tutto in pochi secondi.

Questi aggiornamenti non solo migliorano le capacità di modifica delle immagini, ma rendono anche l’AI un alleato potente per la creatività quotidiana. Con queste innovazioni, Google dimostra ancora una volta il suo impegno nel trasformare le possibilità offerte dalla tecnologia, rendendo gli strumenti di editing delle immagini più accessibili e potenti che mai.