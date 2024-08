Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’imminente arrivo sul mercato mobile di un nuovo smartphone a marchio Motorola, ovvero il prossimo Motorola Moto G45. A quanto pare, però, questa smartphone sarà presto affiancato anche da un altro modello. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Motorola Moto G35. Come il fratello maggiore, anche questo modello è stato avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Moto G35, nuovo device passa dal noto portale di benchmark Geekbench

Nel corso delle ultime ore un altro nuovo smartphone a marchio Motorola è stato avvistato sul noto sito web di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, infatti, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Moto G35 5G. Quest’ultimo modello è stato quindi avvistato nei database di Geekbench proprio con il suo nome.

Questo smartphone, a differenza del fratello maggiore Motorola Moto G45, è riuscito a totalizzare 745 punti in single core e fino a 2343 punti in multi core. Per quanto riguarda il punto di vista prettamente tecnico, sembra che il nuovo smartphone di Motorola sarà alimentato da un processore di casa Unisoc. Si tratterebbe nello specifico del soc Unisoc T760. Anche questo modello potrà contare su tagli di memoria con almeno 8 GB di ram.

Si tratta comunque di un processore piuttosto economico, realizzato con un processo produttivo a 6 nm, e che sarà installato, come ricordano i colleghi di GSMarena, anche sui prossimi smartphone a marchio HMD, ovvero i nuovi HMD Crest e HMD Crest Max. Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo smartphone a marchio Motorola. Ricordiamo comunque che nei piani dell’azienda c’è anche l’arrivo ufficiale di un altro modello leggermente più prestante, ovvero il prossimo Motorola Moto G45. Questo device, a differenza del precedente, dovrebbe infatti contare su delle performance e su un processore decisamente più prestanti.