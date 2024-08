Dopo anni di attesa, Mitsubishi sembra essere pronta a riportare in vita uno dei suoi modelli più iconici: la Pajero. Questo SUV leggendario potrebbe presto fare il suo trionfale ritorno. Ritirata dal mercato 3 anni fa, la Pajero ha continuato a vivere nel cuore degli appassionati di fuoristrada e ora sembra che Mitsubishi stia lavorando a una nuova generazione di questo veicolo di grande successo.

L’amministratore delegato di Mitsubishi Australia, Shaun Westcott, ha infatti confermato qualche giorno fa che i lavori sul nuovo SUV di grandi dimensioni sono già in corso. Anche se il nome ufficiale non è ancora stato deciso, l’eredità della Pajero potrebbe ispirarla anche da questo punto di vista. Westcott ha evitato di entrare nei dettagli per non fare “spoiler”, ma ha sottolineato che il nuovo SUV avrà grande importanza e riaffermerà la presenza di Mitsubishi nel segmento dei fuoristrada.

Motore ibrido (forse) per la Mitsubishi Pajero

Per quanto riguarda il design, le speculazioni sono ovviamente già in corso. Alcuni media giapponesi ipotizzano che Mitsubishi possa prendere ispirazione dal concept GC PHEV, un concept piuttosto vecchiotto (presentato nel 2023) e caratterizzato da linee moderne e futuristiche. Altri sostengono che la casa automobilistica potrebbe optare per uno stile più retrò, ispirato ai classici del passato. La società potrebbe seguire l’esempio di Toyota con la sua nuova Land Cruiser Prado.

Sul fronte meccanico, la nuova generazione della Pajero potrebbe essere costruita sulla piattaforma della nuova Outlander, un’evoluzione dell’architettura CMF-C/D sviluppata in collaborazione con Renault e Nissan. Tale base è molto versatile e supporta anche l’integrazione di motori ibridi plug-in. Si prevede poi che il nuovo SUV possa avere inoltre un motore classico a turbo benzina da 2.4 litri, abbinato a due propulsori elettrici per una potenza complessiva di circa 390 CV. Per l’anteprima ufficiale della nuova Mitsubishi Pajero manca ancora molto e l’arrivo sul mercato sembra essere previsto per il 2027. Con il ritorno di questo iconico fuoristrada la Mitsubishi promette di coniugare tradizione e innovazione. La casa automobilistica giapponese potrebbe riscrivere ancora una volta la storia del fuoristrada.