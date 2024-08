Vodafone, offerte AGOSTO 2024: le Silver partono da 7 EURO

La grande attenzione che i gestori stanno dando alle loro offerte è sicuramente proveniente dal momento. L’estate è il periodo migliore per riuscire a fregare degli utenti agli altri operatori mobili, ai quali sono diventati talmente tanti da non riuscire ad elencarli tutti. Ci sono i classici provider, quelli che tutti conoscono perché hanno scritto la storia della telefonia mobile in Italia e non solo. Ci sono anche i cosiddetti gestori virtuali che da qualche tempo a questa parte sembrano aver preso il controllo della situazione. È proprio questo dunque il dualismo che si è creato, ovvero quello tra gli operatori classici e gli operatori virtuali, due fazioni che non sembrano voler mollare neanche un solo centimetro.

Proprio per questo motivo si sta cercando in ogni modo di capire quali sono le migliori offerte, anche se un gestore su tutti avrebbe preso il sopravvento. Stiamo parlando di Vodafone, un provider che tutti conoscono per via della sua grande attitudine a proporre soluzioni di livello. Questa volta ci sono all’interno delle sue proposte sia la qualità, come già detto, che la quantità e la convenienza, aspetti fondamentali. Sono infatti ritornate quelle offerte che tutti avevano già pensato di sottoscrivere a fine 2023 senza però riuscirci. Si tratta delle Silver, piene di giga e piene di contenuti utili.

Vodafone distrugge la concorrenza e lo fa con due offerte già conosciute nel mondo della telefonia: le Silver

Come Vodafone attualmente non ci sono troppi gestori in grado di offrire tanta qualità. In termini di rete infatti il provider rosso è il migliore, ma ora potrà esserlo anche per quanto riguarda la convenienza e la quantità. All’interno delle sue offerte Silver c’è tutto, a partire dai minuti senza limiti e dai 200 SMS che tutti possono avere con entrambe le soluzioni.

La prima costa 7,99 € al mese e garantisce 100 giga in 4G, mentre la seconda da 9,99 € al mese offre 150 giga in 4G.