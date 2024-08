WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica di Meta, sta per introdurre un’innovativa funzionalità. Quest’ ultima è stata progettata per ottimizzare la gestione dei contatti ed è nota con il termine “Lists”. La nuova opzione, al momento disponibile solo nella versione beta 2.24.16.14 per Android, mira a semplificare l’organizzazione dei numeri attraverso la creazione di categorie personalizzate. Gli utenti potranno dunque creare liste come “Lavoro”, “Famiglia” o “Amici” e suddividere i loro contatti in questi gruppi. Tale organizzazione facilita così la ricerca e l’accesso ai vari account. Oltre che migliorare la gestione delle conversazioni, riducendo il tempo speso a cercare specifici interlocutori. Tale funzione si integra perfettamente nell’interfaccia della piattaforma. In quanto elimina la necessità di ricorrere a strumenti esterni o uscire dall’app.

Un’evoluzione naturale per WhatsApp: dalla sicurezza al controllo avanzato

Il design di “Lists” si basa sulla volontà di rendere la navigazione tra i contatti e le conversazioni con essi più fluide ed efficienti. Gli esperti di WaBetaInfo indicano che, oltre alla gestione delle comunicazioni, tale novità potrebbe rivoluzionare anche la modalità di condivisione degli stati su WhatsApp. Gli utenti infatti, potrebbero selezionare specifiche liste di numeri con cui condividere determinati contenuti. Consentendo così una maggiore personalizzazione nella comunicazione.

Insomma, la piattaforma, lanciata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton, ha rapidamente conquistato una vasta base di utenti. Proprio grazie alla sua interfaccia intuitiva. Ma soprattutto alla possibilità di offrire messaggi gratuiti attraverso Internet. L’introduzione della crittografia end-to-end ha poi rappresentato un’importante innovazione. In quanto garantisce, da sempre, la sicurezza delle chat delle persone. Cosa che ha contribuito a consolidare la fiducia nei suoi confronti. In seguito, con l’acquisizione da parte di Facebook (oggi Meta) nel 2014, l’ app ha ampliato notevolmente le sue funzionalità. Tutte finalizzate a migliorare, quanto più possibile, l’ esperienza d’uso dei propri utilizzatori.

Con tutte queste innovazioni, WhatsApp continua a evolversi. Arrivando a consolidare, sempre di più, il suo ruolo come una delle principali applicazioni di messaggistica a livello mondiale.